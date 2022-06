Občania chcú mať väčší dosah na rozhodnutia EÚ, tvrdí Klus

Bratislava/Brusel 13. júna (TASR) - Občania chcú byť lepšie informovaní o Európskej únii (EÚ). Chcú vedieť, čo konkrétne Únia a jej inštitúcie robia pre ich život a chcú mať väčší dosah na jej rozhodnutia. Aktívnejší na európskej scéne chcú byť mladí ľudia. Poukazuje na to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus pri hodnotení Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



Konferenciu hodnotí pozitívne, považuje ju za ambiciózny a jedinečný projekt. "Vďaka nemu sme dostali do rúk desiatky konkrétnych odporúčaní a stovky návrhov, ktoré nám naznačujú, akú Európu naši občania chcú mať," uviedol pre TASR Klus. Tento projekt podľa neho odkryl aj viaceré nedostatky.



"Napríklad v komunikácii inštitúcií EÚ či o EÚ smerom k občanom všeobecne, čoho dôsledkom je už dlhšie fakt, že EÚ je občanom vzdialená. To koniec koncov dokazuje aj klesajúca podpora členstva SR v EÚ," vysvetlil Klus, podľa ktorého zlyháva národná aj európska strategická komunikácia. "Aj preto optimisticky verím, že projekty ako CoFoE môžu tento trend zvrátiť," podotkol.



V súvislosti s túžbou mladých ľudí byť aktívnejší na európskej scéne uviedol, že na tom by EÚ aj slovenská verejná sféra mala rýchlo zapracovať. "Pre mňa ako politológa sú zaujímavé aj rôzne návrhy na zvýšenie efektivity fungovania politických procesov v EÚ, ku ktorým ale bude zložité hľadať politický kompromis. Budeme to samozrejme ďalej pozorne sledovať a kreovať aj našu národnú pozíciu k nim," poznamenal štátny tajomník rezortu diplomacie.



Občania členských štátov EÚ mali v rámci konferencie do mája 2022 možnosť vyjadriť sa k fungovaniu EÚ a navrhnúť zmeny. Plénum CoFoE napokon v apríli tohto roka prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia.