CoFoE: PS vyzdvihuje v záveroch konferencie zelené témy a právny štát

Bratislava 6. júna (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) víta, že v záverečnej správe ku Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE) patria k najvýraznejším témam právny štát a zelené témy. Tie sú pre PS absolútnou prioritou. Z vyjadrení strany tiež vyplýva, že by bola za otvorenie základných zmlúv o fungovaní EÚ. Aj téma otvárania zmlúv sa objavila v rámci CoFoE.



"Mali by sme vážne hovoriť o tom, či by nebolo väčším problémom základné zmluvy neotvoriť. Ak sa EÚ nedokáže vysporiadať s deštrukciou právneho štátu vo viacerých členských krajinách, hrozí jej rozpad. Reforma nášho spoločného fungovania by si síce vyžiadala veľa politického úsilia a náročných rokovaní, ale v PS sme presvedčení, že by sme z nich vyšli oveľa silnejší a jednotnejší," uviedla pre TASR strana.



Pripomína, že niektoré opatrenia vyplývajúce z CoFoE si vyžadujú otvorenia zmlúv o fungovaní EÚ. "Podpredseda europarlamentu za PS Michal Šimečka napríklad dlhodobo presadzuje zmenu spôsobu hlasovania z hľadania jednohlasného súhlasu na kvalifikovanú väčšinu - konkrétne v oblastiach, akou je napríklad zahraničná politika či ekonomické sankcie. Pri nich aj dnes spoločný postup 26 krajín torpéduje Viktor Orbán, a pomáha tým Putinovi v jeho krvavej vojenskej agresii na Ukrajine," doplnilo PS.



Strana konferenciu, ktorá zapojila občanov EÚ do debaty o budúcom smerovaní Únie, ocenila. Je za pravidelné opakovanie projektu. "Štyridsaťdeväť adresne naformulovaných odporúčaní, s ktorými môžu inštitúcie EÚ ďalej pracovať, svedčí o kvalite organizácie aj o úsilí, ktoré do jednotlivých podujatí investovali participanti z radov občanov. Preto by nás mrzelo, ak by sa inštitúcie EÚ vážne nezaoberali všetkými návrhmi, ktoré z Konferencie vyplynuli," poznamenalo PS.