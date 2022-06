Revízia zmlúv EÚ môže trvať roky, predpokladá Lysina

Bratislava 14. júna (TASR) - Samotná Zmluva o Európskej únii ponúka viacero možností, ako revidovať existujúci právny rámec, ktorý určuje základné pravidlá hry. Všetko však závisí od toho, čo všetko sa bude mať revidovať. V TASR TV to uviedol Peter Lysina, vedúci Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na margo prípadnej revízie základných zmlúv EÚ. Ide o požiadavku, ktorá vyplynula z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



"Ak by sme sa chceli uspokojiť s tým, po čom napríklad volá Európsky parlament (EP) – že by sme chceli zmeniť len hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, respektíve nahradiť týmto hlasovaním dovtedy existujúcu jednomyseľnosť alebo veto –, tak to nám stačí urobiť zjednodušeným revíznym postupom," vysvetlil Lysina.



Odborník na európske právo však pripomenul, že CoFoE predniesla celú škálu požiadaviek. V tomto kontexte vidí ako "najracionálnejšiu a najpravdepodobnejšiu" cestu riadny revízny postup.



"V zásade máme tri oprávnené entity, ktoré môžu podať návrh alebo podnet na revíziu. Je to buď Európsky parlament, alebo sú to vlády jednotlivých členských štátov EÚ, alebo je to Európska komisia (EK). Dnes už vieme, že tejto iniciatívy sa chopil EP, ktorý v blízkej budúcnosti prijme uznesenie, ktorým požiada Radu o spustenie takéhoto postupu," spresnil Lysina.



Rada EÚ podľa neho v tomto prípade funguje ako sprostredkovateľ. "Zástupcovia vlád členských štátov združených v Rade nebudú mať žiadnu právomoc rozhodnúť alebo nerozhodnúť. Jednoducho postúpia tieto podnety Európskej rade, teda najvyšším predstaviteľom členských štátov, a súčasne oznámia národným parlamentom, že je tu požiadavka na zmeny. Následne bude na Európskej rade, aby posúdila, o aké zmeny sa žiada," vysvetlil odborník.



Tieto zmeny však Európska rada nebude hodnotiť samotná, ale bude ich konzultovať s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. "Tu je veľmi dôležité povedať, že ono je to tak zaujímavo kreované, že Európska rada je povinná osloviť EK a EP. Na druhej strane nie je povinná vziať do úvahy výsledok tejto konzultácie – je to vyslovene myslené ako: 'poradí sa'," vysvetlil Lysina.



Ak je za preskúmanie návrhu na zmenu zmlúv väčšina členských štátov v rámci Európskej rady, jej predseda zvolá takzvaný konvent. Zasadajú v ňom zástupcovia národných parlamentov, hlavy štátov alebo predsedovia vlád, poslanci Európskeho parlamentu a zástupcovia Európskej komisie.



"Konvent je záležitosť, ktorá trvá mesiace až roky. Ako sme mali možnosť vidieť už v minulosti, dva a pol či tri roky nie sú raritou," upozornil Lysina s tým, že na stole sú zásadné požiadavky, a teda diskusie môžu byť dlhé.



"Ak by sa dali na stôl všetky požiadavky, ktoré vyplynuli z CoFoE, môžeme očakávať dlhé rokovania, otvárania otázok, ktoré nie všetkým členským štátom budú po vôli, a jednoducho ten proces môže trvať veľmi dlho," varoval Lysina. Ak by podľa neho boli požiadavky zúžené, namiesto konventu by o zmenách diskutovala Konferencia zástupcov vlád členských štátov, čo však Lysina uvádza skôr ako hypotetickú možnosť.



"No a napokon tie ďalšie revízne postupy, ktoré právo EÚ ponúka, by boli v porovnaní s už zmienenými veľmi krátke, pretože tam by sa jednoducho predložil návrh Európskej rade a tá by ho odsúhlasila – ako sme mali možnosť vidieť pri zjednodušenom revíznom procese týkajúcom sa eurovalu," povedal Lysina.



Existuje viacero možností, ako vykonať revíziu zmlúv, najpravdepodobnejší je podľa Lysinu konvent. "Najväčšie úskalia, ktoré tu vidím, sú momentálne časové. Samozrejme, výsledok je neistý, pretože výsledok bude podliehať ratifikácii v členských štátoch EÚ," upozornil Lysina.