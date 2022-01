Viskupič o CoFoE: SK8 chce posilniť rolu obyvateľov pri rozhodovaní

Bratislava 4. januára (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 a brexit sú podľa šéfa združenia samosprávnych krajov SK8 a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča kľúčové míľniky, ktoré podčiarkli nevyhnutnosť nanovo určiť smerovanie a priority európskeho spoločenstva. Vyhlásil to v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE).



"Sme presvedčení, že podobne ako pri vzniku Únie, kľúčovú úlohu opäť zohrajú regióny, ktorými sú v našich podmienkach už 20 rokov samosprávne kraje," podotkol Viskupič. Deklaruje, že vyššie územné celky (VÚC) sú pripravené prispieť k upevneniu mieru a demokracie, ktoré označil za základný predpoklad prosperity.



CoFoE podľa predsedu SK8 vytvára priestor pre vecný dialóg. Kladne hodnotí participatívny charakter aktivít a podujatí. Ten podľa jeho slov odráža ochotu Európskej únie (EÚ) počúvať potreby všetkých svojich obyvateľov s cieľom posilniť súdržnosť, solidaritu a sociálnu spravodlivosť. Konferencia podľa združenia predstavuje jedinečnú príležitosť získať, zanalyzovať a použiť podnety od Európanov bez rozdielu veku, profesie či štátu.



SK8 podporuje ambíciu posilniť rolu obyvateľov v rozhodovacích procesoch EÚ a aj týmto spôsobom posilniť ich dôveru v európske a národné inštitúcie. "Konštruktívny dialóg s obyvateľmi je kľúčovým nástrojom k tomu, aby boli na európskej úrovni prijaté zmeny, ktoré budú úspešne premietnuté do praxe a skutočne zlepšia život v členských štátoch," vyhlásilo združenie.



Stotožňuje sa s názorom prvého podpredsedu Európskeho výboru regiónov Vasca Alvesa Cordeira, podľa ktorého by sa dialóg s Európanmi nemal skončiť na jar tohto roka. "Aj počas pretrvávajúcej pandémie sme svedkami, že spolupráca na európskej úrovni funguje a prináša reálne výsledky, napríklad pri spoločnom obstarávaní vakcín. Veríme, že podobne účinne môžeme čeliť výzvam v podobe klimatickej zmeny či digitálnej transformácie, respektíve hybridným hrozbám," poznamenal Viskupič.



Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu. Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa stretnú trikrát.



Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že komisia sa bude riadiť závermi konferencie.