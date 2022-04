CoFoE: SR musí byť aktívna pri integrácii kvalifikovaných Ukrajincov

Na archívnej snímke europoslankyňa Miriam Lexmann. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. apríla (TASR) – Integrácia utečencov z Ukrajiny môže posilniť odborné kapacity Slovenska a pomôcť obsadiť pozície v profesiách, po ktorých je veľký dopyt. Štát by mal byť pri tom proaktívny a koordinovať sa s regiónmi pri využívaní nástrojov, ktoré ponúka Európska únia (EÚ). Zhodli sa na tom hostia diskusie v TASR TV v súvislosti s prebiehajúcou Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE).Prostredníctvom statusu dočasného útočiska majú utečenci z Ukrajiny možnosť získať v celej EÚ nielen prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ale aj možnosť využiť ponuky pracovného trhu.Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka upozorňuje, že ak Slovensko nezačne aktívne oslovovať potenciálnych uchádzačov a vytvárať podmienky pre ich efektívnu integráciu, odborný a kvalifikovaný personál medzi utečencami nebude mať problém nájsť si pôsobisko inde.uviedol. Varuje, že ak sa Slovensko nezaktivizuje, potenciálna možnosť sa zmení na hroziaci hendikep.naznačil.Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann (KDH, EĽS) je presvedčená, že i pre samotných utečencov je v súčasnej situácii rýchle začlenenie sa do spoločnosti najlepšou obranou pred traumami, ktoré v dôsledku vojny zažili vo svojej domovine. Pýta sa, prečo štát doteraz nezačal systematicky monitorovať odborný potenciál utečencov, napríklad v prípade chýbajúceho kvalifikovaného zdravotníckeho personálu.upozornila.Veľvyslankyňa Mária Malová, zástupkyňa stálej predstaviteľky SR pri EÚ, pripomenula, že vzhľadom na dlhodobú vyťaženosť zdravotných systémov a potenciál utečencov hľadá EÚ spoločný prístup k uznávaniu kvalifikácie vrátane vzdelania zdravotníkov.informovala.Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka by sa Slovensko mohlo inšpirovať skúsenosťami z minulosti, keď na Slovensko prišla vlna utečencov z okolia Černobyľu.poukázal. Štát by mal podľa neho postupovať rovnako aj v súčasnosti.vysvetlil.