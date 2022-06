ÚMS: Občania v EÚ vnímajú potrebu rozšíriť podporu samosprávam

Bratislava 11. júna (TASR) - Závery Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) potvrdili, že občania v každej krajine Európskej únie (EÚ) vnímajú potrebu rozšíriť podporu regiónom a samosprávam. Pre TASR to povedala hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová. Zároveň uviedla, že sa s týmto názorom v plnej miere stotožňujú.



"Ocenili by sme, keby sa s týmto názorom vedeli stotožniť aj predstavitelia štátu," podotkla hovorkyňa. Samosprávy, aj na Slovensku, podľa ÚMS za posledné dva roky potvrdili svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti, blízkosť k svojim obyvateľom i schopnosť reagovať rýchlo a operatívne pri akýchkoľvek krízach.



"O to viac nás mrzia a zarážajú posledné návrhy štátu na finančné oslabenie samospráv. Tieto návrhy idú v rozpore s predstavou občanov, ktorí sa podieľali na záveroch CoFoE, s odporúčaniami z úrovne EÚ a aj reálnymi skúsenosťami občanov Slovenska," podotkla Piršelová.



Podľa ÚMS je smutné, že namiesto podpory samospráv robí štát všetko preto, aby ich za zodpovednosť a schopnosti potrestal.