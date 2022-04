CoFoE sa skončí pomaly blíži ku koncu, TASR spúšťa súťaž pre školy

Štrasburg 29. apríla (TASR) - V piatok a v sobotu sa v Štrasburgu uskutoční posledné plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Plénum konferencie na ňom predloží na základe konsenzu konečný súbor návrhov, ktorému predchádzali dve zasadnutia, na ktorých sa diskutovalo o návrhoch predložených deviatimi pracovnými skupinami. TASR prináša víkendový súhrn udalostí okolo CoFoE.



Na zasadnutí vyjadria svoje postoje k jednotlivým návrhom aj zúčastnení občania. Posledným plenárnym zasadnutím sa blíži ročný proces k svojmu záveru.



CoFoE sa skončí 9. mája, a tým aj možnosť pre občanov prispievať do viacjazyčnej digitálnej platformy. Posledné plenárne zasadnutie bude 29. a 30. apríla schvaľovať odporúčania občianskych panelov CoFoE, ktoré výkonná rada konferencie následne zahrnie do svojej konečnej správy. Tá bude predložená predsedom európskych inštitúcii 9. mája v Štrasburgu počas záverečnej ceremónie.



Prvý občiansky panel spísal celkovo 48 odporúčaní na témy silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, zamestnanosť, vzdelávanie, kultúra, mládež, šport a digitálna transformácia. Druhý panel sa venoval európskej demokracii, hodnotám a právam, bezpečnosti a právnemu štátu, pričom sa zhodol na celkovo 39 odporúčaniach. O zmene klímy, životnom prostredí a zdraví rokovali účastníci tretieho panelu, ktorí sa zároveň dohodli na 51 odporúčaniach. Štvrtý a posledný panel spísal 40 námetov na tému migrácie a úlohy EÚ vo svete.



Školstvo a vzdelávanie je jednou z dôležitých tém prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy. Cieľom projektu TASRFOE, ktorý realizuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je priblížiť diskusie o týchto témach aj slovenskej verejnosti. Súčasťou projektu spolufinancovaného Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie je aj súťaž, ktorá umožní školám získať hodnotné ceny.



Zverejnením aspoň jednej z relácií na svojej internetovej stránke škola získava možnosť zaradiť sa do žrebovania o poukážky na nákup elektroniky. Podmienkou je, aby škola do 31. mája 2022 na adresu sutaz@tasr.sk poslala link svojej internetovej stránky, kde bude viditeľné umiestenie časti seriálu. Všetky relácie sú zverejnené na stránkach TASRTV.SK a školám budú doručené aj prostredníctvom newslettera.



"V druhej polovici júna tohto roka z prihlásených vyžrebujeme desať škôl, ktoré získajú nákupnú poukážku v hodnote 350 eur. Všetky ďalšie podrobnosti, ako aj štatút súťaže nájdu záujemcovia na stránke skolske.sk v sekcii projekty," spresnila Himpánová.