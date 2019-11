Čoraz viac Slovákov trpí zvýšeným rizikom vzniku cukrovky

Bratislava 27. novembra (TASR) - Čoraz viac Slovákov trpí prediabetom, teda stavom, ktorý znamená zvýšené riziko vzniku cukrovky. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných viac ako 350.000 pacientov s diabetom, no viac ako 100.000 ľudí však nie je diagnostikovaných. V stredu na to na tlačovej konferencii upozornila Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS). Prichádza preto s preventívnym programom ochorenia diabetes mellitus na rok 2020.



"Prediabetom nazývame stav pacientov, u ktorých sú hladiny krvného cukru príliš vysoké na to, aby sa považovali za normálne, ale nespĺňajú kritériá pre zjavnú cukrovku," uviedla diabetologička Zuzana Némethyová s dôvetkom, že s vyšším vekom sa pravdepodobnosť prediabetu zvyšuje. Priblížila, že medzi rizikové faktory prediabetu patria vysoký krvný tlak, obezita, nadváha, syndróm polycystických vaječníkov, pozitívna rodinná anamnéza výskytu diabetu mellitu druhého typu alebo metabolického syndrómu. Ochorenie väčšinou diagnostikujú pacientovi náhodne, keďže je bezpríznakové.



Vysvetlila, že medzi príčiny, ktoré zvyšujú riziko vzniku, patria dedičnosť, obezita, nedostatok fyzickej aktivity, stres. Najčastejšie však ide o kombináciu všetkých príčin. Pacienti s prediabetom majú podľa jej slov relatívne vysoké riziko rozvoja cukrovky v budúcnosti, ale aj vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenie, teda predpoklad na srdcový infarkt či mozgovú mŕtvicu.



Diabetes mellitus je chronické ochorenie, pri ktorom sa v tele prestane vytvárať inzulín alebo sa ho netvorí dostatok, prípadne ho organizmus nedokáže správne využiť. Odborníci vysvetlili, že inzulín pomáha vstrebávať glukózu z krvi do tkanív, ktoré ho využívajú na svoju činnosť. Ak sa glukóza správne nespotrebuje, začne sa hromadiť a jej hladina v krvi sa s každým jedlom zvyšuje. Jej nadmerné množstvo v krvi postupne ničí krvné cievy, nervový systém, ale aj iné orgány a tkanivá. Práve toto je príčinou neskorších komplikácií, ako sú srdcovo-cievne ochorenia, poškodenie obličiek, nervov a ďalšie ochorenia, ktoré so sebou diabetes prináša.



Diabetologička Viera Doničová zas vysvetlila, že technológia liečby samotnej cukrovky postupuje "rýchlym krokom" vďaka novým technológiám. Život pacienta s diabetom je podľa jej slov neustálym procesom manažovania toho, čo zje a ako jedlo vplýva na stav jeho glykémie. "Neinvazívny spôsob kontinuálneho merania glykémie (CGM) je taký, ktorý nevyžaduje vpich senzoru pod kožu, ale je schopný získať informáciu o hladine krvného cukru bez zásahu do tela diabetika," priblížila jednu z technológií, ktorá sa pri liečbe využíva. CGM tak poskytuje štatistiku meraní, ktoré zjednodušujú nastavenie a časovanie inzulínu, ako aj vhodné dávkovanie.



Jednou z nepríjemností, ktoré ochorenie prináša, je diabetická noha. Tá je zároveň jedným z hlavných dôvodov hospitalizácie pacientov s diabetom, podieľa sa na zvyšovaní morbidity a mortality a v Európe je najčastejšou netraumatickou príčinou amputácie končatiny. Odhaduje sa, že asi len u desiatich percent diabetikov je pri návšteve lekára skontrolovaný aj stav dolných končatín. Potrebné je každodenné vyšetrenie chodidiel samotným pacientom alebo príbuzným. Pre syndróm diabetickej nohy ju na Slovensku každoročne amputujú viac ako 450 pacientom s diabetom.



SDS preto na budúci rok pripravila preventívny program s názvom "Starostlivosť, dostupnosť, spolupráca". Jeho cieľom je poukázať na prevenciu pred cukrovkou, respektíve na dôležitosť liečby tohto ochorenia. "V prevencii cukrovky je veľmi podstatné klásť dôraz na pravidelný pohyb, pričom najjednoduchšie je ho možné zabezpečiť obyčajnou chôdzou. V tejto oblasti bude SDS spolupracovať aj s inými občianskymi združeniami alebo nadáciami," vysvetlila prezidentka SDS a diabetologička Katarína Rašlová.



Ako doplnil diabetológ Zbynek Schroner, do kampane sa budú môcť zapojiť firmy so svojimi zamestnancami, ktorým SDS poskytne preventívne merania a edukáciu o tom, aká dôležitá je pravidelná fyzická aktivita a strava, ktorá obsahuje málo jednoduchých cukrov a tukov, a aké dôležité je jesť denne zeleninu.