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Costov návrh rozpočtu EÚ podľa Stockera nezodpovedá realite
Dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034 je do konca roka možné, ale treba sa ešte veľa rozprávať, povedal Stocker.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Návrh budúceho rozpočtu EÚ, ktorý predstavil predseda Európskej rady António Costa, je podľa rakúskeho kancelára Christiana Stockera príliš optimistický a absolútne nezodpovedá realite. Z pohľadu Rakúska je pred občanmi neobhájiteľný, vyhlásil kancelár po rokovaní s premiérmi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na Bratislavskom hrade. Predseda českej vlády Andrej Babiš chce, aby sa predložený návrh úplne zmenil. Informuje o tom TASR.
Dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034 je do konca roka možné, ale treba sa ešte veľa rozprávať, povedal Stocker na spoločnej tlačovej konferencii s tým, že Rakúsko ako čistý prispievateľ do rozpočtu EÚ bude k rozhovorom pristupovať konštruktívne.
Babiš zopakoval, že všetci piati lídri sa zhodli na tom, že návrh rozpočtu EÚ je v súčasnej podobe neprijateľný. Podľa svojich slov očakával, že keďže štáty V4 a Rakúsko musia šetriť, tak podobnú snahu preukáže aj Costa. V tejto súvislosti kritizoval napríklad objem zdrojov, ktoré majú ísť na chod Európskeho parlamentu, či počet úradníkov v EÚ.
„Budeme jednoducho bojovať za to, aby sa ten rozpočet totálne zmenil,“ vyhlásil Babiš. Rokovania na summite Európskej rady koncom tohto týždňa v Bruseli budú podľa neho veľmi náročné.
V súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom Stocker povedal, že Rakúsko podporilo novú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 45 miliárd eur. Pomoc Ruskom napadnutej krajine označil rakúsky kancelár nielen za povinnosť, ale aj za bezpečnostný záujem. Zároveň však podotkol, že treba rešpektovať suverenitu jednotlivých členských štátov a „nenútiť niekoho do postojov, pre ktoré sa nerozhodol“. Na úrovni EÚ musí podľa neho vzniknúť k podpore Ukrajiny spoločná stratégia.
Babiš povedal, že budúci rozpočet EÚ počíta so 130 miliardami eur pre Ukrajinu. Zastáva názor, že Únia by mala Ukrajinu podporovať, avšak finančné prostriedky na to musia byť od rozpočtu oddelené.
Dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034 je do konca roka možné, ale treba sa ešte veľa rozprávať, povedal Stocker na spoločnej tlačovej konferencii s tým, že Rakúsko ako čistý prispievateľ do rozpočtu EÚ bude k rozhovorom pristupovať konštruktívne.
Babiš zopakoval, že všetci piati lídri sa zhodli na tom, že návrh rozpočtu EÚ je v súčasnej podobe neprijateľný. Podľa svojich slov očakával, že keďže štáty V4 a Rakúsko musia šetriť, tak podobnú snahu preukáže aj Costa. V tejto súvislosti kritizoval napríklad objem zdrojov, ktoré majú ísť na chod Európskeho parlamentu, či počet úradníkov v EÚ.
„Budeme jednoducho bojovať za to, aby sa ten rozpočet totálne zmenil,“ vyhlásil Babiš. Rokovania na summite Európskej rady koncom tohto týždňa v Bruseli budú podľa neho veľmi náročné.
V súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom Stocker povedal, že Rakúsko podporilo novú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 45 miliárd eur. Pomoc Ruskom napadnutej krajine označil rakúsky kancelár nielen za povinnosť, ale aj za bezpečnostný záujem. Zároveň však podotkol, že treba rešpektovať suverenitu jednotlivých členských štátov a „nenútiť niekoho do postojov, pre ktoré sa nerozhodol“. Na úrovni EÚ musí podľa neho vzniknúť k podpore Ukrajiny spoločná stratégia.
Babiš povedal, že budúci rozpočet EÚ počíta so 130 miliardami eur pre Ukrajinu. Zastáva názor, že Únia by mala Ukrajinu podporovať, avšak finančné prostriedky na to musia byť od rozpočtu oddelené.