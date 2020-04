COVID-19 potvrdili testy u takmer všetkých klientov v DSS v Martine

Martin 18. apríla (TASR) – V martinskom Domove sociálnych služieb (DSS) Dom svätého Martina potvrdili testy ochorenie COVID-19 u 25 z 26 klientov zariadenia. Klientmi sú ťažko zdravotne postihnutí ľudia. Pozitívne testy mali aj niektorí zamestnanci zariadenia. Informoval o tom prednosta Okresného úradu v Martine Marcel Maťovčík.



„Na základe utorkového pozitívneho testu jedného klienta, ktorého previezli na iné príznaky do nemocnice, sme vo štvrtok vykonali kompletný test zamestnancov, ktorí ešte pracovali a všetkých pacientov v zariadení. Dnes nám prichádzajú výsledky testov. Momentálne z 26 klientov, ktorých sme testovali, je 25 pozitívnych,“ uviedol pre TASR Maťovčík s tým, že pozitívne testy boli aj u piatich zamestnancov. Ešte však nemajú všetky výsledky testov zamestnancov.



Ako dodal, o 16.00 h zasadne krízový štáb, ktorý rozhodne, či sa z DSS Dom sv. Martina urobí covidové centrum s izoláciou jediného negatívne testovaného klienta, alebo či všetkých nakazených presunú do neďalekej nemocnice.



Z hmotných rezerv z Bratislavy podľa neho momentálne prepravujú do zariadenia ochranné pomôcky. „Analyzujeme počet voľných zdravotných sestier, ktoré vieme použiť, čakáme na kompletné výsledky testov personálu, aby sme vedeli zabezpečenie,“ doplnil prednosta.



Testovať budú aj zamestnancov a klientov Centra sociálnych služieb v mestskej časti Ľadoveň, ktoré patrí Žilinskému samosprávnemu kraju a kde je asi 100 klientov a 69 zamestnancov. „Podarilo sa nám vybaviť, že dnes otestujú všetkých zamestnancov a podľa možnosti aj klientov. Všetko závisí od kapacít,“ uzavrel Maťovčík.



V Martine potvrdili v uplynulých dňoch tri prípady ochorenia COVID–19 v Centre sociálnych služieb v mestskej časti Ľadoveň a Dome svätého Martina v mestskej časti Jahodníky. Bezpečnostná rada okresu Martin a Krízový štáb mesta Martin prijali opatrenia, ktorých cieľom je situáciu riešiť rýchlo a efektívne. Oba domovy sú v karanténe.