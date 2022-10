CPLDZ: Opití vodiči zvyšujú riziko nehôd, pomôcť môže viacero opatrení

Bratislava 3. októbra (TASR) – Vodičom pod vplyvom alkoholu sa spomaľuje reakčný čas, nevedia odhadnúť riziko a sú veľmi sebavedomí. Zvyšuje sa tak riziko dopravných nehôd. Upozornil na to riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica. Na pondelkovej tlačovej konferencii odporučil napríklad zvýšiť vek povolenia predaja alkoholických nápojov len osobám nad 21 rokov.



"Keď je to nad 21 rokov, tam už ten človek sa málokedy stane takým pravidelným pijanom. Bude piť naozaj striedmo," uviedol Okruhlica. Priblížil, že keď začne 15 až 16-ročný človek piť a má dostupný alkohol, tak sa stávajú ťažkými prípadmi. Jedným z odporúčaní je aj zákaz sponzorovania športových a kultúrnych podujatí výrobcami a predajcami alkoholických nápojov. "Toto je cielené na mladých ľudí a na ich pravidelný konzum alkoholu," doplnil.



Odporučil aj zakázať reklamy alkoholu mediálnymi prostriedkami, ktorými sú exponované deti a mladí ľudia. "Nestačí, že liehoviny môžu byť po 22.00 hodine v televízii. Tá je teraz pre mladých ľudí okrajový mediálny prostriedok," doplnil s tým, že teraz sa stretávajú s reklamami na webe a na billboardoch, kde sú dostupné počas celého dňa bez výberu reklamy. Mali by sa podľa neho prísne postihovať médiá, reklamné agentúry a firmy, ktoré takýto marketing sponzorujú a realizujú.



Ďalším opatrením, ktoré napríklad Okruhlica odporúča, je zavedenie jednotkovej ceny na predaj alkoholických nápojov tak, aby nebol dostupný lacný alkohol. "Keď je alkohol veľmi drahý, tak si ho dovolia len bohatí a väčšinou sú to ľudia, ktorí nie sú v tom mladistvom veku, keď je veľké riziko vzniku závislostí," doplnil odborník. Podotkol, že preto je cielená reklama, ktorá sa netýka len alkoholu, ale aj sladkostí na mladých ľudí.



Priblížil, že sa v centre stretávajú s vodičmi, ktorí si za volant sadli opití. "To sú väčšinou takí, ktorých prichytí polícia a tá ma tiež istú kapacitu. Sú to tisícky ročne, ktorí sú prichytení s alkoholom za volantom, ale je to len malé percento," doplnil Okruhlica. Poukázal, že veľký problém majú aj ľudia, ktorí sú triezvi preto, lebo musia šoférovať. "Mali sme takých vodičov, dokonca profesionálnych, ktorí nepili cez deň, ale prišiel po práci a pil veľmi ťažko a ráno bol v abstinenčnom stave, ale nenafúkal," spresnil s tým, že je potom preňho veľký problém sústrediť sa na riadenie motorového vozidla.



Užívanie alkoholu, tabaku a drog môže skrátiť očakávanú dĺžku života o štyri až päť rokov. Zároveň je ich užívanie na Slovensku najčastejším faktorom prispievajúcim k predčasným úmrtiam ľudí v pred i produktívnom veku. "Veľmi veľa ľudí tu umrie na ochorenia, kde nepriamo ich spôsobil alkohol. To sú infarkty u mladých ľudí, cievne mozgové príhody, hypertenzia a potom rakovina," upozornil Okruhlica.