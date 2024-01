Výzva Suchý február: Vydržíte mesiac nekonzumovať alkohol?

Bratislava 31. januára (TASR) - Suchý február je pre ľudí šancou overiť si, či nemajú problémy s alkoholom. Cieľom je prijať výzvu a nekonzumovať mesiac alkohol. V prípade, že človek nevydrží alebo má nutkanie vypiť si, môže to značiť, že pitie nemá až tak pod kontrolou a mal by zvážiť vyhľadať pomoc odborníka. V stredu o tom na tlačovej konferencii informovali zástupcovia z Centier pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Bratislava a Košice.



"Keď človek bez problémov vydrží mesiac nepiť a nemá žiadne ťažkosti, tak pravdepodobne nemá žiadny problém s pitím alkoholu. (...) Keď človek síce vydrží mesiac nepiť, ale má chute na alkohol a rozmýšľa nad pitím, môžu byť za tým dva dôvody. Jeden je ten, že možno má problém s pitím respektíve to nemá pod kontrolou tak, ako si myslí, alebo podlieha spoločenskému tlaku," ozrejmila Zuzana Kamendy z CPLDZ v Bratislave. Dodala, že ak človek počas mesiaca výzvy nevydrží nepiť, mal by zvážiť vyhľadanie odbornej pomoci.







Počas výzvy sa podľa nej človek o sebe môže veľa dozvedieť. "Je to príležitosť vyskúšať, ako fajn a prekvapivo dobre sa človek cíti, keď abstinuje," povedala s tým, že z abstinencie vyplývajú mnohé telesné i psychické benefity. "Výrazne sa zlepší napríklad kvalita spánku, zvýši energia, koncentrácia, vyčistí myslenie a v konečnom dôsledku možno aj schudne," vymenovala. Vďaka "čistej" mysli zároveň človek môže získať pohľad na to, aké má vzorce pitia. "Teda, v akých situáciách ho to najčastejšie ťahá k pitiu," ozrejmila.



Riaditeľ CPLDZ Košice a odborný garant kampane a výzvy Suchý február Boris Bodnár dodal, že jej tohtoročný ročník sa nesie v téme "suchou cestou" a zapojiť sa do nej môžu jednotlivci i firmy. "Ak sa človek zaregistruje na webe suchyfebruar.sk, môže na tejto ceste dostať pomyselný batoh zážitkov, webinárov, informácií," priblížil. Zdôraznil, že kampaň je určená pre bežnú populáciu. "V bežnej populácii na Slovensku až 80 percent ľudí konzumuje alkohol a z toho osem percent konzumuje alkohol takmer denne alebo každý druhý deň," poznamenal.