Česi našli človeka, ktorý písal linke pomoci v SR, že chce ubližovať

Praha 21. januára (TASR) - Na e-mail slovenskej linky pomoci v utorok napísala neznáma osoba, ktorá sa vyhrážala tým, že chce niekomu ublížiť. Podľa linky sa nedalo vylúčiť, že by skutočne bola schopná niekoho zabiť, preto zalarmovala českú políciu, keďže údajne išlo o študenta Západočeskej univerzity (ZČU) v Plzni. Českým policajtom sa po troch hodinách podarilo osobu identifikovať, je hospitalizovaná pre svoju duševnú poruchu. Podrobnosti uviedla v utorok v tlačovej správe vedúca tlačového oddelenia plzenskej polície Pavla Burešová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes po 10.00 h sme prijali informáciu o tom, že sa na linku pomoci prevádzkovanú na Slovensku obrátila e-mailovou komunikáciou neznáma osoba, ktorá sa vyhráža tým, že chce niekomu ublížiť," spresnila. Dodala, že podľa pracovníkov tejto organizácie išlo o psychicky chorého človeka. Okrem toho sa policajti dozvedeli, že osoba študuje na Pedagogickej fakulte ZČU v Plzni.



Česká polícia začala informácie okamžite preverovať. Skontaktovala univerzitu, ktorá s ňou podľa jej slov po celý čas spolupracovala. "Spolupráca so zástupcami Západočeskej univerzity bola jedným z kľúčových faktorov pri neskoršej identifikácii osoby pisateľa," uviedla Burešová. Polícia tiež podľa nej spolupracovala s Národnou centrálou proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite a využívala všetky možné pátracie prostriedky.



Do prípadu boli zapojení aj policajti z poriadkovej služby či kriminalisti, ktorí sa zameriavali na všetky budovy ZČU. Na základe operatívneho pátrania získali mnoho poznatkov, vďaka ktorým polícia asi po troch hodinách vytypovala osobu, ktorá sa údajne s vyhrážkou obrátila na slovenskú linku pomoci.



"Dotyčný sa toho času nachádzal a stále nachádza v nemocničnom zariadení, kde je hospitalizovaný pre svoje duševné ochorenie. Prípadom sa stále zaoberajú rokycanskí kriminalisti, ktorí stanovili právnu kvalifikáciu ako násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi," doplnila Burešová.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)