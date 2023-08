Vašáková a Balík si v Prahe pripomenuli pamiatku obetí okupácie

Praha 21. augusta (TASR) - Podpredsedníčka slovenskej vlády Lívia Vašáková a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík si v pondelok pred budovou Českého rozhlasu v Prahe uctili pamiatku obetí okupácie v roku 1968. Podľa Vašákovej dnes spoločnosť opäť zápasí s nenávisťou a šírením klamstiev, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vysielanie Českého (vtedy Československého) rozhlasu, pred ktorým sa každoročne uskutočňuje pietna spomienka, podľa nej predstavovalo "baštu slobody a odporu" voči násilnej okupácii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968.



"Spoločnosť opätovne zápasí s nenávisťou, šírením klamstiev a útokmi na nezávislé médiá, a to aj po viac ako pol storočí od invázie," zdôraznila Vašáková a dodala, že napriek tomu ľudia nemôžu strácať odhodlanie.



Pripomenula, že v súčasnosti musí násilnej okupácii čeliť slobodná a demokratická Ukrajina. "Každá krajina má právo určiť si svoju vlastnú budúcnosť, tak ako aj my, Slováci a Česi, sme sa mali právo rozhodnúť, či chceme patriť medzi krajiny, ktoré rešpektujú hodnoty demokratického spoločenstva a právneho štátu," dodala podpredsedníčka slovenskej vlády.



V noci na pondelok uplynulo 55 rokov od okamihu, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska) prekročili hranice a začala sa okupácia Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielymi inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces. Išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od konca druhej svetovej vojny.



Vašáková s Balíkom sú v Prahe na pracovnej ceste, v utorok sa zúčastnia na rokovaní s českým ministrom pre miestny rozvoj Ivanom Bartošom. Ich návšteva v ČR je zameraná na skúsenosti Česka a Slovenska s čerpaním eurofondov a ich využívaním. Navštívia aj projekty dobrých príkladov v praxi a stretnú sa so zástupcami IT a inovačnej komunity.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)