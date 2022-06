Cséfalvayová: CoFoE ukazuje, že ľudia chcú viac európskej spolupráce

Bratislava 9. júna (TASR) - Závery Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) ukazujú, že občania si želajú viac Európy v takmer všetkých oblastiach európskej spolupráce. Pre TASR to uviedla bývalá poslankyňa Národnej rady SR a súčasná riaditeľka think-tanku Institute for Central Europe Katarína Cséfalvayová.



"Vojna na Ukrajine jasne ukazuje, že v EÚ potrebujeme užšiu spoluprácu a týmto smerom by sa mali uberať aj ďalšie diskusie o budúcnosti EÚ," doplnila. Konferencia podľa nej zároveň odhalila potrebu zamerať európsku politiku Slovenska nielen smerom k Bruselu a európskym partnerom, "ale aj voči našim vlastným občanom, ktorí stále nemajú dostatok informácií o EÚ a majú voči nej mnohé predsudky".



CoFoE priniesla aj tému úpravy základných zmlúv o fungovaní EÚ. Cséfalvayová upozorňuje, že otváranie zmlúv vždy prináša riziká, najmä ak niektorý z členských štátov prejavuje čoraz menej ochoty hľadať konsenzus.



"Zdá sa však, že najlepšou odpoveďou na turbulentné dianie na medzinárodnej scéne je viac európskej spolupráce, ktorú si podľa záverov CoFoE želajú aj občania. Podľa toho, do akej miery by sa táto vôľa k užšej spolupráci pretavila do reálnych plánov, a ich ambicióznosti, by bolo na mieste aj otváranie zmlúv," poznamenala.



Konferencia sama o sebe podľa Cséfalvayovej reformu neprinesie. "Určite však predstavuje užitočnú sondu do myslí Európaniek a Európanov a dáva priestor na nadväzujúce diskusie na politickej úrovni. Považujem ju za užitočnú iniciatívu, ktorá občanom ukázala, že vedenie EÚ sa zaujíma o ich názory a hlas každého z nich je rovnako dôležitý," povedala pre TASR.



Fakt, že si občania želajú viac Európy, považuje za veľmi potrebnú odpoveď na nacionalistické, antieurópske či euroskeptické hlasy, ktoré sa v ostatných rokoch ozývajú v takmer všetkých členských štátoch. "Už len z tohto dôvodu by som CoFoE označila za úspech," uzavrela pre TASR Cséfalvayová.