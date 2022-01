Cséfalvayová: EÚ svoj potenciál ešte naplno nevyužila

Bratislava 29. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) má potenciál, prostriedky, je formovaná skúsenosťou budovania jedinečného mierového projektu a má veľa čo ponúknuť zvyšku sveta. Svoj potenciál ale naplno dosiaľ nevyužila. Pre TASR to uviedla bývalá poslankyňa Národnej rady SR a súčasná riaditeľka think-tanku Institute for Central Europe Katarína Cséfalvayová. Hovorila o tom v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE).



"EÚ ako celok musí byť aktívne prítomná všade tam, kde je ohrozená demokracia, a byť partnerom a pomocníkom pre tých, ktorých práva sú porušované," zdôraznila s tým, že Únia by mala konať ako jeden celok. Jednotná musí byť podľa Cséfalvayovej aj európska zahraničná politika. "Musí byť pružná, proaktívna a efektívna, a to môže dosiahnuť len procedurálnou reformou, ktorú tak nevyhnutne potrebuje, pokiaľ chce byť rešpektovaným partnerom v zahraničí," doplnila.



Na Úniu musíme podľa Cséfalvayovej prestať nazerať ako na súbor národných záujmov, treba sa sústrediť na jeden kolektívny, spoločný záujem, ktorý budeme hájiť. "Ak chceme byť lídrom, rovnocenným a rešpektovaným partnerom pre USA, Čínu a iných, musíme sa naučiť zjednotiť našich 27 hlasov a síl do jednej vonkajšej politiky s jedným hlasom smerom navonok. Inak riskujeme, že budeme len divákom, a nie aktérom, pri formovaní budúcnosti sveta, i nás samých," uzavrela pre TASR Cséfalvayová.