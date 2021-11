Csemadok by mohol dostávať od rezortu kultúry ročne 300 tisíc eur

Bratislava 12. novembra (TASR) - Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok by mohol ročne dostávať 300.000 eur od rezortu kultúry. Vyplýva to z návrhu zákona o finančnej podpore pre Csemadok, ktorý predložil György Gyimesi (OĽANO). Plénum Národnej rady (NR) SR návrh v piatok posunulo do druhého čítania. Hlasovaním poslanci zároveň ukončili 48. schôdzu parlamentu.



Zákonom sa má vytvoriť právny rámec garancie pravidelného každoročného finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry (MK) SR pre Csemadok.



Csemadok podľa Gyimesiho zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní a rozvíjaní národnej identity, kultúry a spolupatričnosti Maďarov žijúcich na území SR a obhajovaní ich spoločenských záujmov. "V súčasnosti existuje ako občianske združenie s 53.000 členmi a viac ako 400 miestnymi lokálnymi organizačnými jednotkami pôsobiacimi na území celého Slovenska," uviedol v odôvodnení návrhu.



Návrh zákona tiež popisuje činnosť Csemadoku, ktorý organizuje osvetovú činnosť Maďarov na Slovensku a obhajuje ich záujmy, rozvíja jazykovú kultúru Maďarov na Slovensku, organizuje podujatia, ako aj "vyvíja činnosť v záujme sprístupnenia a zveľaďovania hodnôt hmotnej a duchovnej kultúry Maďarov".



Zákon by mohol byť v prípade definitívneho schválenia účinný od 1. januára 2022.