< sekcia Slovensko
CSM Industry v Tisovci rozbehla výrobu bojových obrnených vozidiel
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci.
Autor TASR
Tisovec 21. decembra (TASR) - Strojárska spoločnosť CSM Industry z Tisovca v roku 2025 naplno rozbehla sériovú výrobu bojových obrnených vozidiel Patria 8x8 AMV. Vďaka tomu i ďalším projektom sa počet zamestnancov firmy medziročne takmer zdvojnásobil a dosiahol približne 160 pracovníkov. Pre TASR to uviedol konateľ spoločnosti Tomáš Maroš.
„CSM Industry uzatvára rok 2025 ako jeden z kľúčových slovenských výrobcov obrannej techniky na Slovensku s potvrdenou schopnosťou realizovať komplexné zákazky pre ozbrojené sily doma aj v zahraničí,“ skonštatoval Maroš.
V roku 2025 firma úspešne dokončila výrobu a dodávku prvých 11 kusov špeciálne upravených ženijných strojov UDS Defence na podvozku Scania 8x8 určených pre poľské ozbrojené sily. Spoločnosť zároveň naplno rozbehla sériovú výrobu bojových obrnených vozidiel Patria 8x8 AMV pre slovenskú armádu.
„Preukázali sme schopnosť dlhodobo, stabilne a v požadovanej kvalite plniť záväzky voči strategickým partnerom v obrannom sektore a plánujeme sa ako jediný domáci výrobca sériovo vyrábaných bojových vozidiel zapojiť aj do pripravovaného tendra Ministerstva obrany SR na viacúčelové taktické vozidlá 4x4 so svojim vozidlom UDS4,“ prezradil Maroš.
Strojárskej spoločnosti z Tisovca sa medziročne podarilo takmer zdvojnásobiť počet svojich zamestnancov, aktuálne tu pracuje približne 160 ľudí. Firma podľa konateľa eviduje výrazne rastúci dopyt po UDS strojoch, a to nielen vďaka objednávkam pre ozbrojené sily, ale aj pre hasičov či vodohospodárov.
„Umožňuje nám to napĺňať strategické priority v rozširovaní zamestnanosti v najmenej rozvinutom regióne a investíciách do nových produktov a moderných technológií,“ doplnil Maroš s tým, že spoločnosť spolupracuje aj so strednými odbornými školami v regióne v oblasti duálneho vzdelávania.
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín Vyšehradskej štvorky i ďalších krajín východnej Európy.
„CSM Industry uzatvára rok 2025 ako jeden z kľúčových slovenských výrobcov obrannej techniky na Slovensku s potvrdenou schopnosťou realizovať komplexné zákazky pre ozbrojené sily doma aj v zahraničí,“ skonštatoval Maroš.
V roku 2025 firma úspešne dokončila výrobu a dodávku prvých 11 kusov špeciálne upravených ženijných strojov UDS Defence na podvozku Scania 8x8 určených pre poľské ozbrojené sily. Spoločnosť zároveň naplno rozbehla sériovú výrobu bojových obrnených vozidiel Patria 8x8 AMV pre slovenskú armádu.
„Preukázali sme schopnosť dlhodobo, stabilne a v požadovanej kvalite plniť záväzky voči strategickým partnerom v obrannom sektore a plánujeme sa ako jediný domáci výrobca sériovo vyrábaných bojových vozidiel zapojiť aj do pripravovaného tendra Ministerstva obrany SR na viacúčelové taktické vozidlá 4x4 so svojim vozidlom UDS4,“ prezradil Maroš.
Strojárskej spoločnosti z Tisovca sa medziročne podarilo takmer zdvojnásobiť počet svojich zamestnancov, aktuálne tu pracuje približne 160 ľudí. Firma podľa konateľa eviduje výrazne rastúci dopyt po UDS strojoch, a to nielen vďaka objednávkam pre ozbrojené sily, ale aj pre hasičov či vodohospodárov.
„Umožňuje nám to napĺňať strategické priority v rozširovaní zamestnanosti v najmenej rozvinutom regióne a investíciách do nových produktov a moderných technológií,“ doplnil Maroš s tým, že spoločnosť spolupracuje aj so strednými odbornými školami v regióne v oblasti duálneho vzdelávania.
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín Vyšehradskej štvorky i ďalších krajín východnej Európy.