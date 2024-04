ČTK napadli hackeri, vydali správy o zmarenom atentáte na Pellegriniho

Praha 23. apríla (TASR) - Webové stránky Českej tlačovej kancelárie (ČTK) v utorok napadli hackeri. Vydali niekoľko falošných správ, pričom jedna z nich sa týkala zmareného atentátu na zvoleného slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Udalosťou sa zaoberá česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) a ďalšie úrady. Upozornil na to český Deník N, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vymyslené správy sa podľa servera objavili na webe České noviny okolo 11.00 h. Tvrdilo sa v nich, že Česko zabránilo atentátu na Pellegriniho, ktorý údajne plánoval ukrajinský diplomat v Česku.



"V súvislosti s organizáciou atentátu na slovenského prezidenta Petra Pellegriniho na území Českej republiky ukrajinským občanom Maruničom V. je pán Vitalij Usatyj, chargé d'affaires Ukrajiny v ČR, vyhlásený za personu non grata," citoval Deník N z už odstránenej správy na webe ČTK.



Pravdivosť informácií odmietlo české ministerstvo zahraničných vecí. "Rezolútne popierame, že je to pravda. Ide o dezinformáciu, podľa našich informácií nejde o autentické spravodajstvo ČTK," povedal hovorca rezortu Daniel Drake. Neskôr autenticitu správ poprela aj agentúra. Uviedla, že vymyslené správy boli dve a nepochádzajú z jej produkcie.