< sekcia Slovensko
Cudzinci budú môcť po konci dočasného útočiska žiadať prechodný pobyt
Ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov z dielne rezortu vnútra, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
„V prípade skončenia dočasného útočiska a neposkytnutia náležitého riešenia ich následnej situácie na našom území by sa jeho príjemcovia postupne dostali do pozície štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území Slovenskej republiky, pokiaľ by iným spôsobom nedokázali preukázať oprávnenosť svojho pobytu. Drvivá väčšina príjemcov dočasného útočiska by z dôvodu nemožnosti preukázania oprávnenosti svojho pobytu (napríklad chýbajúca dokumentácia potrebná na podanie žiadosti o pobyt a podobne) bola nútená hromadne opustiť územie Slovenskej republiky,“ odôvodnilo zmenu ministerstvo vnútra, ktoré novelu predložilo.
Ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt však bude len na účel dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na území Slovenska má cudzincovi automaticky zaniknúť po opustení krajiny. Domov sa bude musieť vrátiť najneskôr v posledný deň povoleného zotrvania na Slovensku.
Novela zákona počíta aj s úpravou, podľa ktorej cudzinci s prechodným pobytom, ktorí na Slovensku podnikajú, nebudú môcť mať nedoplatky voči iným subjektom počas celého trvania prechodného pobytu. V súčasnosti nedoplatky nemôžu mať iba pri obnovovaní pobytu.
Rezort vnútra v novele zákona avizuje aj zriadenie regionálneho centrálneho vízového orgánu na ministerstve zahraničných vecí, ktoré bude rozhodovať o žiadostiach o víza rovnako ako zastupiteľské úrady. Nová legislatíva má byť účinná od 15. júla.
V druhom čítaní prijali poslanci ďalšie zmeny. Zavádza sa možnosť vytvorenia digitálneho rovnopisu dokladu o pobyte cudzinca prostredníctvom mobilnej aplikácie rovnako ako pri digitálnom občianskom preukaze. Zároveň sa zavádza výnimka z možnosti jeho použitia v prípadoch hraničnej kontroly a konania podľa zákona o pobyte cudzincov, keď je predloženie fyzickej podoby dokladu o pobyte nevyhnutné. Táto zmena má byť platná od 1. októbra 2026.
Rozširujú sa tiež dôvody, keď rozhodnutie o administratívnom vyhostení nadobudne vykonateľnosť skôr ako uplynutím lehoty 30 dní od jeho doručenia. Pôjde o prípady, ak štátny príslušník tretej krajiny bude predstavovať bezpečnostné riziko alebo bude možné predpokladať, že ujde alebo bude iným spôsobom mariť alebo sťažovať výkon administratívneho vyhostenia. V týchto individuálnych prípadoch nadobudne rozhodnutie o administratívnom vyhostení vykonateľnosť jeho doručením. Táto časť má platiť od 15. júla.
„V prípade skončenia dočasného útočiska a neposkytnutia náležitého riešenia ich následnej situácie na našom území by sa jeho príjemcovia postupne dostali do pozície štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území Slovenskej republiky, pokiaľ by iným spôsobom nedokázali preukázať oprávnenosť svojho pobytu. Drvivá väčšina príjemcov dočasného útočiska by z dôvodu nemožnosti preukázania oprávnenosti svojho pobytu (napríklad chýbajúca dokumentácia potrebná na podanie žiadosti o pobyt a podobne) bola nútená hromadne opustiť územie Slovenskej republiky,“ odôvodnilo zmenu ministerstvo vnútra, ktoré novelu predložilo.
Ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt však bude len na účel dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na území Slovenska má cudzincovi automaticky zaniknúť po opustení krajiny. Domov sa bude musieť vrátiť najneskôr v posledný deň povoleného zotrvania na Slovensku.
Novela zákona počíta aj s úpravou, podľa ktorej cudzinci s prechodným pobytom, ktorí na Slovensku podnikajú, nebudú môcť mať nedoplatky voči iným subjektom počas celého trvania prechodného pobytu. V súčasnosti nedoplatky nemôžu mať iba pri obnovovaní pobytu.
Rezort vnútra v novele zákona avizuje aj zriadenie regionálneho centrálneho vízového orgánu na ministerstve zahraničných vecí, ktoré bude rozhodovať o žiadostiach o víza rovnako ako zastupiteľské úrady. Nová legislatíva má byť účinná od 15. júla.
V druhom čítaní prijali poslanci ďalšie zmeny. Zavádza sa možnosť vytvorenia digitálneho rovnopisu dokladu o pobyte cudzinca prostredníctvom mobilnej aplikácie rovnako ako pri digitálnom občianskom preukaze. Zároveň sa zavádza výnimka z možnosti jeho použitia v prípadoch hraničnej kontroly a konania podľa zákona o pobyte cudzincov, keď je predloženie fyzickej podoby dokladu o pobyte nevyhnutné. Táto zmena má byť platná od 1. októbra 2026.
Rozširujú sa tiež dôvody, keď rozhodnutie o administratívnom vyhostení nadobudne vykonateľnosť skôr ako uplynutím lehoty 30 dní od jeho doručenia. Pôjde o prípady, ak štátny príslušník tretej krajiny bude predstavovať bezpečnostné riziko alebo bude možné predpokladať, že ujde alebo bude iným spôsobom mariť alebo sťažovať výkon administratívneho vyhostenia. V týchto individuálnych prípadoch nadobudne rozhodnutie o administratívnom vyhostení vykonateľnosť jeho doručením. Táto časť má platiť od 15. júla.