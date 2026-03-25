Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska žiadať o prechodný p
V prípade, že by cudzinci o pobyt nepožiadali, mohli by po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje poskytnúť cudzincom po skončení ich dočasného útočiska možnosť požiadať o udelenie prechodného pobytu. Museli by však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov z dielne rezortu, ktorý v stredu schválila vláda na výjazdovom rokovaní v obci Veľké Zálužie v okrese Nitra.
„V prípade skončenia dočasného útočiska a neposkytnutia náležitého riešenia ich následnej situácie na našom území by sa jeho príjemcovia postupne dostali do pozície štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území Slovenskej republiky, pokiaľ by iným spôsobom nedokázali preukázať oprávnenosť svojho pobytu. Drvivá väčšina príjemcov dočasného útočiska by z dôvodu nemožnosti preukázania oprávnenosti svojho pobytu (napríklad chýbajúca dokumentácia potrebná na podanie žiadosti o pobyt a podobne) bola nútená hromadne opustiť územie Slovenskej republiky,“ odôvodnilo zmenu ministerstvo.
V prípade, že by cudzinci o pobyt nepožiadali, mohli by po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt by však bol len za účelom dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na území Slovenska by cudzincovi automaticky zaniklo po opustení krajiny. Domov by sa musel vrátiť najneskôr v posledný deň povoleného zotrvania na Slovensku.
Novela zákona počíta aj s úpravou, podľa ktorej by cudzinci s prechodným pobytom, ktorí na Slovensku podnikajú, nemohli mať nedoplatky voči iným subjektom počas celého trvania prechodného pobytu. V súčasnosti nedoplatky nemôžu mať iba pri obnovovaní pobytu.
Rezort vnútra v novele zákona avizuje aj zriadenie regionálneho centrálneho vízového orgánu na ministerstve zahraničných vecí, ktoré bude rozhodovať o žiadostiach o víza rovnako ako zastupiteľské úrady.
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 15. júla.
