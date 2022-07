Cudzinci by mohli podložiť účel pobytu aj dohodou o športovej činnosti

Bratislava 5. júla (TASR) - Cudzinci by mohli preukazovať účel pobytu pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu aj dohodou o vykonávaní športovej činnosti. Navrhovanou novelou zákona o pobyte cudzincov Ministerstvo vnútra (MV) SR reaguje na pripravované zmeny v zákone o športe. Legislatíva je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



V prípade žiadosti o prechodný pobyt na účel športovej činnosti by malo byť možné, aby športovec alebo športový odborník bol zároveň podnikateľom.



"Súčasne sa dopĺňa povinnosť športovej organizácie písomne oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu založeného dohodou o vykonávaní športovej činnosti, a to do troch pracovných dní od zániku alebo skončenia tohto zmluvného vzťahu," priblížil rezort.



Navrhovaná účinnosť novely zákona o športe je zhodná s navrhovanou účinnosťou novely zákona o pobyte cudzincov, a to 1. januára 2023.