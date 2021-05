Cudzinci majú testovanie antigénnymi testami na Slovensku zadarmo

Bratislava 31. mája (TASR) - Cudzinci, ktorí prídu na Slovensko, majú testovanie antigénnymi testami zadarmo. Ak prídu z červenej krajiny, v prípade ktorých sa vyžaduje po ôsmich dňoch PCR test, tak aj tento je pre cudzincov bezplatný. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Po návrate zo zelenej krajiny platí 14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR alebo antigénnym testom po príchode. Výnimku z povinnej izolácie majú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, osoby, ktoré ochorenie prekonali za posledných 180 dní a deti do 18 rokov.



Po návšteve z červenej krajiny musí absolvovať cestujúci 14-dňovú domácu karanténu, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na ôsmy deň.



Pri návrate z čiernej krajiny 14-dňová karanténa pokračuje bez ohľadu na výsledok testu.



Medzi čierne krajiny patria štáty s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami. Ide o všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.



Zároveň však platia pravidlá, ktoré sa vzťahujú na osoby bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prichádzajú. Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území SR. Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí predtým zároveň vyplniť formulár na https://www.mindop.sk/covid/.