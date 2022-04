Ak majú cudzinci dočasné útočisko v SR, na cestu mimo EÚ potrebujú pas

Bratislava 27. apríla (TASR) - Cudzinci s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky sú oprávnení cestovať v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ), ak spĺňajú podmienky na vstup na ich územie. Pri cestovaní do krajín mimo EÚ musia byť držiteľmi platného cestovného pasu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.



"Ak majú cudzinci s poskytnutým dočasným útočiskom v úmysle cestovať zo SR do krajín mimo EÚ napríklad na letnú dovolenku, musia byť držiteľmi platného cestovného pasu, ktorý ich oprávňuje na prekračovanie tzv. vonkajšej hranice EÚ," spresnila.



Hovorkyňa tiež pripomenula, že pokiaľ sa cudzinec s poskytnutým dočasným útočiskom rozhodne žiť na území iného členského štátu, a ten mu poskytne dočasné útočisko alebo inú formu ochrany, dočasné útočisko mu na Slovensku zanikne.



V prípade každej cesty do zahraničia polícia odporúča overiť si aktuálne podmienky vstupu do cieľovej krajiny. "Napríklad vyžadované cestovné doklady, vízovú povinnosť, možné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, povinné očkovania, či iné prípadné obmedzenia," doplnila.