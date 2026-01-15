< sekcia Slovensko
Cudzinecká polícia či oddelenia dokladov zostanú v pondelok zatvorené
Dôvodom je naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné vykonať bez odstávky.
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Cudzinecká polícia, oddelenia dokladov aj dopravné inšpektoráty zostanú v pondelok (19. 1.) na celom Slovensku zatvorené. Dôvodom je odstávka systémov. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
„Dôvodom je naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné vykonať bez odstávky. Za prípadné spôsobené nepríjemnosti sa ministerstvo vnútra ospravedlňuje,“ dodal Neumann.
