Cudzinecká polícia či oddelenia dokladov zostanú v pondelok zatvorené

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Dôvodom je naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné vykonať bez odstávky.

Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Cudzinecká polícia, oddelenia dokladov aj dopravné inšpektoráty zostanú v pondelok (19. 1.) na celom Slovensku zatvorené. Dôvodom je odstávka systémov. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.

Dôvodom je naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné vykonať bez odstávky. Za prípadné spôsobené nepríjemnosti sa ministerstvo vnútra ospravedlňuje,“ dodal Neumann.
