Cudzinecká polícia s letkou MV prepravila 15 cudzincov do Rumunska

Bratislava 22. marca (TASR) - Cudzinecká polícia spoločne s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra (MV) SR prepravila 15 cudzincov do Rumunska, kde dostali azyl. Išlo o ľudí z Afganistanu a Sýrie. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Skupina žiadateľov o azyl bola na Slovensku zadržaná koncom minulého roka. "Jej odovzdanie do Rumunska bolo negatívne poznačené aj situáciou s ochorením COVID-19, ktorá výrazne sťažila podmienky procesu prípravy tohto návratu do Rumunska ako členskej krajiny zodpovednej za rozhodnutie o tom, či migrantom udelí azyl, prípadne inú formu medzinárodnej ochrany v Európskej únii," uviedla Bárdyová. Dodala, že odovzdanie skupiny sa udialo v rámci realizácie tzv. dublinského nariadenia Európskej únie.