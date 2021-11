Cukrovkou trpí okolo 370.000 Slovákov

Bratislava 11. novembra (TASR) – Cukrovkou trpí približne 370.000 Slovákov. Odborníci odhadujú, že na Slovensku žije približne dalsich 100.000 až 150.000 ľudí, ktori o svojom ochoreni nevedia, prípadne su v stadiu prediabetickeho syndromu, teda maju vyssiu hladinu cukru ako je normalne, no este nie takú vysokú, aby sa dala klasifikovat ako diabetes. Vo štvrtok na to upozornila Slovenská diabetologická spoločnosť, Slovenská diabetologická asociácia, Zväz diabetikov Slovenska a Asociácia diabetikov Slovenska.



Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre diabetológiu a viceprezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti Zbynek Schroner priblížil, že cukrovka postihuje celý organizmus a všetky orgány.



Tvrdí, že je dôležité si uvedomiť, že optimálnou liečbou diabetu je nielen zameranie sa na glykemickú kontrolu, ale predovšetkým ovplyvnenie následkov a kardiovaskulárnych príhod. Poukázal na to, že u cukrovkárov je dve až štyrikrát väčšia pravdepodobnosť, že budú trpieť kardiovaskulárnym ochorením, než u osoby bez diabetu.



Poznamenal, že hlavným cieľom liečby a kontroly diabetikov je predchádzanie dôsledkom cukrovky, akými sú slepota, zlyhanie obličiek, amputácia dolných končatín a v prípade tehotných pacientiek zdravý vývoj plodu a celkový priebeh tehotenstva.



Prezident OZ Slovenská diabetologická asociácia, diabetológ a primár Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni Emil Martinka v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu uviedol, že podiel úmrtí v skupine diabetikov počas pandémie vzrástol a bol sedemnásobne vyšší ako v skupine nediabetikov. "Konkrétne podiel zomretých diabetikov počas pandémie na celkovom počte zomretých poistencov stúpol z 26 na 29 percent," zdôraznil.



Upozornil aj na dôležitosť manažovania liečby diabetikov počas pandémie. Veľký význam pripisuje plnému zaočkovaniu proti ochoreniu COVID-19. Za dôležité tiež považuje, aby pacient pravidelne komunikoval so svojim lekárom, ale tiež aby sa usiloval o čo najlepšiu kontrolu glykémií. Dbať podľa jeho slov treba aj na to, aby sa pacientovi náhle neminuli lieky a pomôcky.



Prezidentka Asociácie diabetikov Slovenska Petra Ferenčíková upozornila tiež na sociálne a finančné dôsledky cukrovky pre diabetika a jeho rodinu. Poukázala tiež na aktivity asociácie, ktorými svojim členom pomáhajú.