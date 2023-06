Školy si asi budú musieť nájsť peniaze na učebnice, tvrdia analytici

Bratislava 6. júna (TASR) - Problém s nedostatkom financií na učebnice sa opakuje rok čo rok. Školy zrejme budú musieť hľadať peniaze na nákup učebníc vo vlastnom rozpočte, čo môže byť problém najmä pre chudobnejšie školy. Môže sa stať aj to, že školy budú musieť o financie požiadať rodičov, čo môže zase negatívne doľahnúť najmä na chudobnejšie domácnosti. Tvrdia to analytici z Centra vzdelávacích analýz (CVA) v reakcii na zníženie príspevku na učebnice na budúci školský rok.



Nový model nákupu učebníc zaviedol bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Do roku 2020 tvorbu a nákup učebníc centrálne riadilo ministerstvo školstva. "Od roku 2020 sa prešlo na takzvaný učebnicový príspevok. Školy tak nakupujú učebnice samy. Nie sú odkázané na jedinú štátnu učebnicu a z ministerského zoznamu si môžu vybrať učebný materiál, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám a požiadavkám," vysvetlili na svojom webe analytici.



Rizikom učebnicového príspevku však môže byť podľa CVA práve nedostatok peňazí. Upozornila na to už analýza z roku 2016, ktorá vznikla na samotnom ministerstve školstva. "Príklady z Česka či Lotyšska totiž ukazovali, že otvorený učebnicový trh narážal na nedostatok peňazí. Niektoré krajiny (Chorvátsko či Maďarsko) preto dokonca ceny učebníc regulovali. Hoci sa o tomto riziku vedelo, narazili sme naň aj na Slovensku. Školy síce dostali možnosť výberu učebníc, ale nedostali na ne dosť peňazí," poznamenali z CVA.



Celková výška financií na učebnicový príspevok v uplynulých rokoch podľa analytikov kolísala. V roku 2020 ministerstvo poslalo školám na učebnice dokopy 14,6 milióna eur, v roku 2021 to bolo približne 12,2 milióna eur. Najvyšší balík išiel na nákup učebníc minulý rok, keď školy dostali okolo 19,2 milióna eur. "V tomto roku roku sa učebnicový príspevok pomerne dramaticky prepadol. Na učebnice pôjde dokopy zhruba 9,3 milióna eur. Z toho 5,8 milióna eur pôjde zo štátneho rozpočtu a približne 3,5 milióna eur z plánu obnovy na učebnice cudzieho jazyka pre vybrané ročníky," uviedli analytici. Výrazne tak klesne aj príspevok na jedno dieťa, a to približne na polovicu. Pre prvákov budú môcť školy nakupovať učebnice podľa slov CVA za 15 eur a pre všetky vyššie ročníky na základných školách za 7,50 eura. Stredné školy dostanú na jedného žiaka šesť eur.



Ministerstvo školstva si podľa analytikov splnilo svoju úlohu len čiastočne. "Zaviedlo síce lepší systém nákupu učebníc, ale nenastavilo aj stabilný a primeraný systém financovania. Pritom by nemuselo ísť o žiadnu závratnú sumu. Na nákup učebníc by bolo každý rok potrebných niekoľko desiatok miliónov eur," uzavreli z CVA.