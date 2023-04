Analytici: Navyšovanie telesnej výchovy nie je dostatočne podložené

Bratislava 3. apríla (TASR) - Zvyšovanie počtu hodín telesnej výchovy nie je dostatočne podložené. Uviedli to analytici z Centra vzdelávacích analýz (CVA) na svojom webe v reakcii na zvýšenie počtu povinných hodín telesnej výchovy na školách, ktoré počas marca posunul parlament do druhého čítania.



V súčasnosti sa na základných školách vyučujú minimálne dve hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne. "Na prvom stupni to predstavuje 8,3 percenta celkového vyučovacieho času a na druhom stupni 6,8 percenta. V porovnaní s krajinami OECD aj Európskej únie je to o čosi menej. V krajinách Európskej únie sa na telesnú výchovu na prvom stupni v priemere vyčleňuje 9,7 percenta celkového vyučovacieho času a na druhom stupni 8,6 percenta," uviedli analytici.



Podľa návrhu v parlamente by sa telesná a športová výchova na základných školách vyučovala najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne. Jedným z dôvodov zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy by malo byť naplnenie uznesenia Európskeho parlamentu z roku 2007. Parlament vyzval členské štáty na zavedenie povinnej telesnej výchovy na základných a stredných školách v rozsahu aspoň tri vyučovacie hodiny týždenne. Kvalitná telesná výchova je potrebná aj podľa usmernení organizácie UNESCO. "Zvýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy by teda bolo v súlade s odporúčaniami medzinárodných inštitúcií. Pri troch hodinách týždenne by sme zároveň predbehli priemer krajín OECD aj Európskej únie," poznamenali z CVA.



Vhodných výskumov o účinkoch zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy je podľa CVA pomerne málo. "Zaujímavé zistenia ponúka predovšetkým štúdia z Nemecka, ktorá analyzovala vplyv počtu hodín telesnej výchovy na deti v jednotlivých spolkových krajinách. Štúdia ukázala, že deti, ktoré mali viac hodín telesnej výchovy, dosahovali lepšie známky z nemčiny a matematiky. Platilo to najmä v prípade detí, ktoré pochádzali z rodín s nižším príjmom," doplnili analytici. Dievčatá mali aj lepšie pohybové zručnosti a vyššiu účasť na mimoškolských fyzických aktivitách. Na druhej strane, v prípade chlapcov sa ukázala vyššia miera problémov so správaním.



Obdobnú štúdiu, ktorá by sledovala vplyv telesnej a športovej výchovy na zdravie či výsledky detí, na Slovensku nemáme. "Výsledky nemeckej štúdie však naznačujú, že by sme nemali mať prehnané očakávania. Skrátka, rozhodnutie zvýšiť počet povinných hodín telesnej výchovy by si vyžadovalo hlbšiu analýzu," doplnili analytici. Ako dodali, ide o dôležitú tému, avšak v parlamente sa o nej rozhoduje bez dostatočnej širokej diskusie a dôkladných analýz.