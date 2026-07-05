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CVTI pripravuje rozšírenie dátového centra pre vysoké školy
Verejné obstarávanie na rozšírenie dátového centra plánuje vyhlásiť CVTI SR v priebehu leta. Podľa predpokladanej hodnoty zákazky predstavuje implementácia projektu vyše 23.857.449 eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR pripravuje projekt rozšírenia modernizácie dátovej a výpočtovej infraštruktúry pre potreby vedecko-výskumného sektora na Slovensku. Cieľom je vytvoriť moderné, bezpečné a výkonné prostredie, ktoré bude poskytovať IT zdroje pre vysoké školy, výskumno-vývojové organizácie, vedeckých pracovníkov a Slovenskú akadémiu vied (SAV). TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z komunikačného odboru CVTI SR.
Projekt dátového centra reaguje na rastúce nároky vedeckej komunity v oblasti spracovania dát, výpočtového výkonu, nástrojov umelej inteligencie, ukladania dát, cloudových služieb a využívania špecializovaného vedeckého softvéru. CVTI SR bude zabezpečovať prevádzku infraštruktúry a poskytovať používateľom bezplatný prístup k výpočtovým a dátovým zdrojom potrebným na moderný výskum a inovácie.
Príprava projektu prebiehala v spolupráci s odbornou komunitou. Počas verejného pripomienkovania bolo doručených viac ako 100 pripomienok od zainteresovaných subjektov z akademického, výskumného a verejného prostredia. Väčšina relevantných podnetov bola zapracovaná, aby reflektovala potreby výskumníkov. „Moderná veda je čoraz viac založená na práci s dátami, výpočtovom výkone a využívaní nástrojov umelej inteligencie. Naším cieľom je vytvoriť infraštruktúru, ktorá umožní slovenským vedcom a výskumným organizáciám realizovať ambiciózne projekty a obstáť v medzinárodnej konkurencii,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik, podľa ktorého projekt prispeje k rozvoju národnej výskumnej infraštruktúry aj zvýšeniu dostupnosti pokročilých digitálnych služieb.
Verejné obstarávanie na rozšírenie dátového centra plánuje vyhlásiť CVTI SR v priebehu leta. Podľa predpokladanej hodnoty zákazky predstavuje implementácia projektu vyše 23.857.449 eur bez DPH. Projekt prednostne financuje Európska únia vo výške 85 percent, zo štátneho rozpočtu bude financovaných zvyšných 15 percent.
CVTI SR je národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a prevádzkovateľom dátového centra pre vedu a výskum od roku 2009. V rámci svojho štatútu je poverené okrem iného predkladaním a realizáciou projektov zameraných na skvalitnenie informačného zabezpečenia a služieb v oblasti výskumu a vývoja. Ide o tretí národný projekt obnovy dátového centra z dôvodu jeho aktuálnej vyťaženosti na 80 percent, preto je nevyhnutné rozšíriť jeho súčasné kapacity.
Projekt dátového centra reaguje na rastúce nároky vedeckej komunity v oblasti spracovania dát, výpočtového výkonu, nástrojov umelej inteligencie, ukladania dát, cloudových služieb a využívania špecializovaného vedeckého softvéru. CVTI SR bude zabezpečovať prevádzku infraštruktúry a poskytovať používateľom bezplatný prístup k výpočtovým a dátovým zdrojom potrebným na moderný výskum a inovácie.
Príprava projektu prebiehala v spolupráci s odbornou komunitou. Počas verejného pripomienkovania bolo doručených viac ako 100 pripomienok od zainteresovaných subjektov z akademického, výskumného a verejného prostredia. Väčšina relevantných podnetov bola zapracovaná, aby reflektovala potreby výskumníkov. „Moderná veda je čoraz viac založená na práci s dátami, výpočtovom výkone a využívaní nástrojov umelej inteligencie. Naším cieľom je vytvoriť infraštruktúru, ktorá umožní slovenským vedcom a výskumným organizáciám realizovať ambiciózne projekty a obstáť v medzinárodnej konkurencii,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik, podľa ktorého projekt prispeje k rozvoju národnej výskumnej infraštruktúry aj zvýšeniu dostupnosti pokročilých digitálnych služieb.
Verejné obstarávanie na rozšírenie dátového centra plánuje vyhlásiť CVTI SR v priebehu leta. Podľa predpokladanej hodnoty zákazky predstavuje implementácia projektu vyše 23.857.449 eur bez DPH. Projekt prednostne financuje Európska únia vo výške 85 percent, zo štátneho rozpočtu bude financovaných zvyšných 15 percent.
CVTI SR je národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a prevádzkovateľom dátového centra pre vedu a výskum od roku 2009. V rámci svojho štatútu je poverené okrem iného predkladaním a realizáciou projektov zameraných na skvalitnenie informačného zabezpečenia a služieb v oblasti výskumu a vývoja. Ide o tretí národný projekt obnovy dátového centra z dôvodu jeho aktuálnej vyťaženosti na 80 percent, preto je nevyhnutné rozšíriť jeho súčasné kapacity.