CVTI SR: Digitalizácia fondov knižníc rozširuje prístup k informáciám

Bratislava 4. marca (TASR) - Už viac ako rok vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR digitalizuje, spracúva a archivuje dokumenty významné nielen pre fondy knižníc, ale aj Slovensko. Ako informovali TASR z CVTI SR, práve digitalizácia fondov knižníc rozširuje prístup k informáciám.



"Digitalizácia dokumentov je nevyhnutná na ochranu a zachovanie vzácneho kultúrneho dedičstva. Zvyšuje prístupnosť informácií a uľahčuje ich vyhľadávanie. Verejné knižnice konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) často disponujú vzácnymi dokumentami, ktoré majú hodnotu najmä pre regionálnych historikov, novinárov, bádateľov, ale aj širokú verejnosť," uviedol Dávid Baranko, hlavný koordinátor konzorcia KPS. Ako konkretizoval, ide predovšetkým o regionálne periodiká či monografie. "Momentálne najstaršie zdigitalizované dielo je miestopis nitrianskej župy z roku 1864. Patrí do fondu Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Kniha nesie názov Nyitra megyének fekvése, halárai, kiterjedése, felosztása. V preklade to znamená - Poloha, hranice, rozsah a členenie Nitrianskej župy," povedal Baranko.



KPS aktuálne združuje 40 knižníc z celého Slovenska. Väčšina z nich má záujem o digitalizáciu svojich dokumentov a následné zriadenie digitálnej knižnice. Od septembra 2021 do konca januára sa celkovo zdigitalizovalo 441.889 strán a 1841 dokumentov z fondov 11 verejných knižníc z celého Slovenska. "Digitalizácia neprebieha iba v profesionálnom digitalizačnom pracovisku CVTI SR, ale aj priamo v priestoroch verejných knižníc konzorcia KPS. Vďaka zapožičaniu putovného knižného skenera s príslušenstvom si po zaškolení odborníkmi z CVTI SR dokáže partnerská verejná knižnica naskenovať potrebné dokumenty sama. Tento proces výrazne urýchľuje celkovú digitalizáciu fondov verejných knižníc zo strany CVTI SR," poznamenal Baranko.



Z celkového počtu sa pomocou putovného skenera zdigitalizovalo 110.915 strán a 488 dokumentov z fondov partnerských knižníc. Doteraz mali knižnice k dispozícii jeden knižný skener, teraz k nemu pribudne aj druhý. Najbližšie ho využije Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.



"Som veľmi rád, že už v najbližších mesiacoch budú mať prvé knižnice konzorcia KPS svoje zdigitalizované dokumenty sprístupnené aj v on-line forme, a to vďaka novej digitálnej knižnici CVTI SR, ktorá bola spustená len nedávno. Aktuálne prebieha import prvých dokumentov. Dopyt po digitalizácii a on-line sprístupňovaní dokumentov verejných knižníc je pochopiteľne obrovský," povedal generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič. Ako doplnil, aj preto plánujú rozšírenie digitalizačného pracoviska CVTI SR.