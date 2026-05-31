< sekcia Slovensko
CVTI prináša rodičom sprievodcu letnými aktivitami pre deti
V publikácii záujemcovia nájdu množstvo tipov pre deti rôzneho veku a záujmov - od športových a kreatívnych aktivít až po vedecké, vzdelávacie či dobrodružné programy.
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR prináša rodičom praktického sprievodcu letnými aktivitami pre deti a mládež. Nová elektronická publikácia Kam počas letných prázdnin 2026 ponúka prehľad táborov, podujatí, výletov či voľnočasových aktivít z celého Slovenska, ktoré môžu rodinám pomôcť pri plánovaní letných prázdnin. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z komunikačného odboru CVTI SR.
V publikácii záujemcovia nájdu množstvo tipov pre deti rôzneho veku a záujmov - od športových a kreatívnych aktivít až po vedecké, vzdelávacie či dobrodružné programy. Súčasťou sú kontakty na organizátorov a praktické informácie o jednotlivých podujatiach a zariadeniach.
Elektronická publikácia je dostupná bezplatne na webovej stránke CVTI SR. „Rodičom chceme uľahčiť hľadanie zmysluplných aktivít pre deti počas letných prázdnin a zároveň ukázať, aké pestré možnosti trávenia voľného času v súčasnosti na Slovensku existujú. Veríme, že si v publikácii každý nájde niečo, čo deti zaujme, poteší a prinesie im nové zážitky,“ uviedla riaditeľka odboru štatistiky, výskumu a analýz CVTI SR Katarína Deáková.
Publikácia je určená rodičom, pedagógom a všetkým, ktorí hľadajú inšpiráciu na aktívne, tvorivé a zaujímavé leto pre deti a mládež.
V publikácii záujemcovia nájdu množstvo tipov pre deti rôzneho veku a záujmov - od športových a kreatívnych aktivít až po vedecké, vzdelávacie či dobrodružné programy. Súčasťou sú kontakty na organizátorov a praktické informácie o jednotlivých podujatiach a zariadeniach.
Elektronická publikácia je dostupná bezplatne na webovej stránke CVTI SR. „Rodičom chceme uľahčiť hľadanie zmysluplných aktivít pre deti počas letných prázdnin a zároveň ukázať, aké pestré možnosti trávenia voľného času v súčasnosti na Slovensku existujú. Veríme, že si v publikácii každý nájde niečo, čo deti zaujme, poteší a prinesie im nové zážitky,“ uviedla riaditeľka odboru štatistiky, výskumu a analýz CVTI SR Katarína Deáková.
Publikácia je určená rodičom, pedagógom a všetkým, ktorí hľadajú inšpiráciu na aktívne, tvorivé a zaujímavé leto pre deti a mládež.