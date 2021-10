Vo verejných knižniciach sa začne s digitalizáciou zbierok

Bratislava 3. októbra (TASR) - Verejné knižnice na Slovensku disponujú zbierkami dokumentov, ktoré majú viac ako regionálnu hodnotu. Personálne alebo finančné kapacity limitujú možnosti knižníc tieto zbierky zdigitalizovať a následne archivovať a sprístupňovať. Spolupráca Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR a partnerských verejných knižníc po celom Slovensku najnovšie prináša aj možnosť bezplatnej digitalizácie zbierok.



"CVTI SR poskytuje možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. Partnerským knižniciam je k dispozícii naše moderné digitalizačné pracovisko s 13 skenermi. V prvej fáze sa budú skenovať zbierky knižníc zo Senice, Nitry, Zvolena či Lučenca," priblížil Dávid Baranko z oddelenia výpožičných služieb a ochrany fondov CVTI SR. Ako doplnil, pre partnerské knižnice, ktoré si vedia vyčleniť personálne kapacity, je k dispozícii nový putovný samoobslužný knižný skener.



Skener má cestovať medzi jednotlivými partnerskými knižnicami, pričom v každej bude niekoľko mesiacov. Okrem zapožičania skenera môžu partnerské knižnice využiť aj konzultácie s odborníkmi z digitalizačného pracoviska CVTI SR, ktorí pri osobnej návšteve zamestnancov knižnice komplexne zaškolia do procesu skenovania.



Putovný skener má "premiéru" v Dunajskej Strede. "Kolegovia z partnerskej knižnice si prácu s knižným skenerom rýchlo osvojili. Skenovať budú primárne regionálne periodiká," konkretizoval odborný pracovník digitalizačného pracoviska CVTI SR Branislav Jandorf. Následne bude putovný skener premiestnený napríklad do Rožňavy, Vranova nad Topľou či do Trenčína.