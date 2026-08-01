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Cykloturisti môžu spoznávať Slovensko na vyše 18.000 kilometroch trás
Na horskú cyklistiku je mnoho značených trás v Malých Karpatoch s vyhliadkovými miestami nad Bratislavou.
Autor TASR
Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovensko možno aktívne spoznávať aj na značených cykloturistických trasách v dĺžke viac ako 18.000 kilometrov, vyše 50 oficiálnych cyklomagistrálach a troch medzinárodných trasách EuroVelo. Od dunajských hrádzí cez vinohradnícke oblasti, horské hrebeňové trasy až po chodníky popri riekach, informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
Cykloturistika patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. Jej priaznivci môžu využívať viaceré príležitosti aj v regiónoch západného Slovenska.
V Bratislavskom kraji vedú popri Dunaji a Morave cyklotrasy zaradené do medzinárodných trás EuroVelo 6 a EuroVelo 13 (Cesta železnej opony), ktoré prepájajú Bratislavu s Rakúskom, Maďarskom i Českom. „Obľúbené sú výlety k sútoku Moravy a Dunaja, na Devín, do Čunova či cez lužné lesy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Na horskú cyklistiku je mnoho značených trás v Malých Karpatoch s vyhliadkovými miestami nad Bratislavou. Región spája prírodu, kultúrne pamiatky aj kvalitnú cyklistickú infraštruktúru a patrí medzi najatraktívnejšiu oblasť na cykloturistiku na Slovensku.
Náročnejšie výjazdy sú v kopcovitej krajine Myjavských kopaníc, Bielych a Malých Karpát s panoramatickými výhľadmi, tradičnými usadlosťami aj historickými pamiatkami. „Záhorie a Kopanice spájajú aktívny pohyb s poznávaním prírody, histórie a tradičnej kultúry západného Slovenska,“ priblížila Eliášová. Zavítať možno aj do Skalice, Holíča či Myjavy s bohatým kultúrnym dedičstvom.
Na západnom Slovensku patrí medzi najvýznamnejšie projekty Vážska cyklomagistrála v Trenčianskom kraji, ktorá postupne prepája mestá, historické pamiatky, kúpele i prírodné lokality pozdĺž Váhu. Vyskúšať tam možno bikepark v Kálnici, bojnicko-dubnické cyklotrasy či cyklotrasu po stopách histórie. Sieť cyklotrás na hornej Nitre vytvára originálny systém pripomínajúci bicyklové koleso s centrom v Bojniciach a Prievidzi.
„Nitriansky kraj rozvíja cykloturistiku prostredníctvom projektu Cajgluj krajom, ktorý prepája štyri turistické regióny, stovky kilometrov trás, nové služby, zážitkové produkty aj infraštruktúru. Významnou osou zostáva medzinárodná cyklotrasa EuroVelo 6, zatiaľ čo samotné Ponitrie ponúka viac ako 750 kilometrov značených trás vedúcich popri rieke Nitra, cez vinice aj pohorie Tribeč,“ pokračovala Eliášová.
Trnavský kraj ponúka na cyklovýlety novú Zelenú cestu z Piešťan do Vrbového po bývalej železničnej trati, trasy popri Dunaji a EuroVelo 6 k vodnému dielu Gabčíkovo či zo Skalice k prírodnému areálu Štepnické rameno.
„Región Trnava predstavil nový vinohradnícky cyklookruh - takmer 100 kilometrov gravelových trás, ktoré prepájajú Trnavu s vinohradníckymi obcami pod Malými Karpatmi. Cyklisti tu spoznávajú vinice, historické pamiatky, lokálne vinárstva aj menej známe zákutia regiónu,“ dodala komunikačná šéfka Slovakia Travel.
Cykloturistika patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. Jej priaznivci môžu využívať viaceré príležitosti aj v regiónoch západného Slovenska.
V Bratislavskom kraji vedú popri Dunaji a Morave cyklotrasy zaradené do medzinárodných trás EuroVelo 6 a EuroVelo 13 (Cesta železnej opony), ktoré prepájajú Bratislavu s Rakúskom, Maďarskom i Českom. „Obľúbené sú výlety k sútoku Moravy a Dunaja, na Devín, do Čunova či cez lužné lesy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Na horskú cyklistiku je mnoho značených trás v Malých Karpatoch s vyhliadkovými miestami nad Bratislavou. Región spája prírodu, kultúrne pamiatky aj kvalitnú cyklistickú infraštruktúru a patrí medzi najatraktívnejšiu oblasť na cykloturistiku na Slovensku.
Náročnejšie výjazdy sú v kopcovitej krajine Myjavských kopaníc, Bielych a Malých Karpát s panoramatickými výhľadmi, tradičnými usadlosťami aj historickými pamiatkami. „Záhorie a Kopanice spájajú aktívny pohyb s poznávaním prírody, histórie a tradičnej kultúry západného Slovenska,“ priblížila Eliášová. Zavítať možno aj do Skalice, Holíča či Myjavy s bohatým kultúrnym dedičstvom.
Na západnom Slovensku patrí medzi najvýznamnejšie projekty Vážska cyklomagistrála v Trenčianskom kraji, ktorá postupne prepája mestá, historické pamiatky, kúpele i prírodné lokality pozdĺž Váhu. Vyskúšať tam možno bikepark v Kálnici, bojnicko-dubnické cyklotrasy či cyklotrasu po stopách histórie. Sieť cyklotrás na hornej Nitre vytvára originálny systém pripomínajúci bicyklové koleso s centrom v Bojniciach a Prievidzi.
„Nitriansky kraj rozvíja cykloturistiku prostredníctvom projektu Cajgluj krajom, ktorý prepája štyri turistické regióny, stovky kilometrov trás, nové služby, zážitkové produkty aj infraštruktúru. Významnou osou zostáva medzinárodná cyklotrasa EuroVelo 6, zatiaľ čo samotné Ponitrie ponúka viac ako 750 kilometrov značených trás vedúcich popri rieke Nitra, cez vinice aj pohorie Tribeč,“ pokračovala Eliášová.
Trnavský kraj ponúka na cyklovýlety novú Zelenú cestu z Piešťan do Vrbového po bývalej železničnej trati, trasy popri Dunaji a EuroVelo 6 k vodnému dielu Gabčíkovo či zo Skalice k prírodnému areálu Štepnické rameno.
„Región Trnava predstavil nový vinohradnícky cyklookruh - takmer 100 kilometrov gravelových trás, ktoré prepájajú Trnavu s vinohradníckymi obcami pod Malými Karpatmi. Cyklisti tu spoznávajú vinice, historické pamiatky, lokálne vinárstva aj menej známe zákutia regiónu,“ dodala komunikačná šéfka Slovakia Travel.