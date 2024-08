Cyklus animákov štúdia Ghibli pozve divákov do sveta fantázie

Bratislava 8. augusta (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére uvádza cyklus animovaných filmov japonského štúdia Ghibli. Divákov zavedie do sveta fantázie počas nasledujúcich dvoch mesiacov. Prinesie najväčšie klasiky, ale aj menej známe snímky. Cyklus otvorí 14. augusta prednáška Cesta do Ghibli fantázie a následná projekcia oscarového filmu Cesta do fantázie (2001). Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Japonské štúdio Ghibli vzniklo v roku 1985 a stoja za ním dve výrazné autorské osobnosti, režiséri Hajao Mijazaki a Isao Takahata. "Už takmer štyridsať rokov svojou tvorbou oslovuje publikum rôznych generácií po celom svete, a to predovšetkým vďaka unikátnej estetike anime, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou japonskej populárnej kultúry a spoločnosti," približuje SFÚ. Dodáva, že hlavnou tvárou štúdia je predovšetkým Mijazaki. "A to vďaka medzinárodne úspešným filmom, v ktorých mieša nostalgickú lásku k západným dobrodružným príbehom s nesentimentálnym pohľadom na aktuálne témy," poznamenáva k filmárovi, ktorého dva filmy Cesta do fantázie (2001) a Chlapec a volavka (2023) získali Oscara za najlepší celovečerný animovaný film.



Martin Šugár, popularizátor japonskej mangy a anime, ktorý cyklus otvorí prednáškou, tvrdí, že japonské štúdio je považované za synonymum umeleckej nádhery, kvalitného rozprávačstva, nezabudnuteľných postáv a hlbokých myšlienok, ktoré nie sú divákovi podávané prvoplánovo. "Ghibliovky síce môžu divákovi pripadať ako filmy určené najmä deťom, ale ich zobrazenie tém, ako sú dospievanie, hľadanie svojej identity, lásky, ale i osamelosť, strata najbližších, vyrovnávanie sa so smútkom i neuhnutie zo svojich zásad navzdory nepriazni osudu sú nadčasové a ponúknu veľa aj dospelému publiku," dodal.



Cyklus Ghibli svet v Kine Lumiére uvedie počas augusta a septembra šesť filmov. Sú medzi nimi známe i menej známe snímky. V programe má aj zatiaľ posledný Mijazakiho film Chlapec a volavka, v ktorom sa dospievajúci chlapec zoznámi s volavkou a vydáva sa s ňou za poznaním. V obľúbenom filme, ktorý vie divákov osloviť aj po viac ako tridsiatich rokoch od svojho vzniku, Môj sused Totoro (1988), sa dve dievčatá spriatelia s lesnými duchmi na čele s obrovským chlpáčom Totorom a prežijú s nimi najväčšie dobrodružstvo svojho života.