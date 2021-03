Cyprus sprísnil podmienky vstupu zo SR, povinné sú dva testy

Bratislava 2. marca (TASR) - Cyprus zaradil Slovensko od 1. marca na zoznam štátov červenej kategórie. Cestujúci musia absolvovať dva PCR testy. Prvý vykonaný do 72 hodín pred odletom na Cyprus, ďalší po príchode na cyperské letisko. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe.



Výsledok druhého testu dostane cestujúci prostredníctvom SMS správy zvyčajne do troch hodín. Cestujúci je povinný "zostať do výsledku druhého molekulárneho testu v domácej izolácii". Rezort zahraničia doplnil, že toto opatrenie sa týka aj všetkých cestujúcich, ktorí už sú zaočkovaní na ochorenie COVID-19. Z testovania sú vyňaté deti mladšie ako 12 rokov.



Pred odletom na Cyprus zároveň platí povinnosť vyplniť Cyprus flightpass formulár a nahrať do žiadosti certifikát preukazujúci negatívny výsledok prvého PCR testu.