Cyril Vasiľ: Násilie na ženách môže mať rôzne formy

Bratislava 25. novembra (TASR) - Násilie na ženách môže mať rôzne formy, od obchodovania s ľuďmi, cez fyzické násilie v domácnosti až po sofistikovanejšie formy psychického týrania, urážania a znevažovania. Všetky ale útočia na ľudskú dôstojnosť či narúšajú vzťahy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách to vyhlásil predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu Cyril Vasiľ, podľa ktorého je násilie na ženách v konečnom dôsledku aj ťažkou urážkou voči Bohu. TASR o tom informovala tlačová kancelária KBS.



"Žiadna kultúra, žiadne prostredie ľudského spolunažívania nie je celkom uchránené od nebezpečenstva prejavov násilia voči slabším a zraniteľnejším. Žiadne tradície, zvyky či dokonca náboženské predpisy a praktiky by však nikdy nemali byť zámienkou či ospravedlnením k páchaniu násilia," uviedol Vasiľ.



Verejnosť by násiliu podľa predsedu mala predchádzať výchovou a zdôrazňovaním rovnosti medzi mužom a ženou. Svedkovia násilia by nemali mlčať a obetiam by spoločnosť mala pomôcť pozdvihnúť ich hlas a poskytnúť pomoc.