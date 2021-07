Bočkay: Peter G. mi povedal, že treba zaplatiť 400 000 eur

Pezinok 28. júla (TASR) – Za vyriešenie situácie so zaistením majetku svojej firmy mal Dušan Bočkay zaplatiť 400 000 eur. Vyplýva to zo stredajšej výpovede podnikateľa Bočkaya pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu.



V roku 2018 mu to mal povedať bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter G., ktorý je spolu s expolicajtom Ladislavom V. obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.



V súvislosti s vyriešením problému sa mal Bočkay v Bratislave stretnúť s vtedajším šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovítom Makóom. Stretnutie mal zorganizovať Ladislav V. „Výsledkom konverzácie bolo, že daná vec je riešiteľná a dostanem inštrukcie,“ spresnil. V saune Zochovej chaty ho mal neskôr čakať Peter G. „Povedal mi, že k spokojnosti treba zaplatiť 400 000 eur,“ vyhlásil pred súdom Bočkay.



Pri pôvodnej výpovedi pred vyšetrovateľom Bočkay tvrdil, že dohoda znela na 350.000 eur. "Bolo to tak, že suma pre mňa nebola podstatná, podstatné bolo to, čo som odovzdával," spresnil Bočkay médiám s tým, že neskôr v médiách čítal o sume 400.000 eur a možno ten rozpor nastal práve preto.



Počas ďalších týždňov mal Ladislavovi V. odovzdať spolu 200.000 eur. „Potom som sa stretol so svojím známym, ktorému som popísal celý priebeh. Povedal mi, aby som celú vec nahlásil na polícii,“ dodal.



Napokon sa mal stretnúť s bývalým šéfom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom. „Vyrozprával som mu celý priebeh a spýtal sa ma, či som ochotný prejsť to celé cez políciu trestným oznámením, s čím som po nejakej dobe premýšľania súhlasil,“ podotkol. Išiel vypovedať a, ako tvrdí, s operatívcami NAKA naplánovali odovzdanie zvyšnej časti sumy. K tomu napokon neprišlo.



„V roku 2019 mi prišla obsielka z NAKA, že vec, na ktorú som dal trestné oznámenie, je zastavená,“ poznamenal s tým, že po medializácii sa prípad opäť otvoril. „V priebehu pár týždňov ma kontaktovali príslušníci NAKA, či budem ochotný svedčiť v procese, ktorý som už absolvoval rok a pol predtým,“ doplnil.



V stredu vypovedala pred súdom aj Bočkayova bývalá partnerka Martina Krištofová. Vyhlásila, že jej bývalého partnera policajti nevydierali, ale vedome platil za služby v snahe zahladiť trestnú činnosť.



Peter G. a Ladislav V. sú obžalovaní z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody v trvaní od desiatich do 15 rokov.