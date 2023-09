D. Bútora: Kurikulárna reforma naučí deti samostatne myslieť

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - Kurikulárna reforma, ktorá sa od septembra zavádza na takmer štyroch desiatkach základných škôl v rámci Slovenska, má naučiť deti samostatne myslieť, konať a rozhodovať. Pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora pri pondelňajšej návšteve súkromnej základnej školy Školy u Filipa v Banskej Bystrici, kde sa najmladší žiaci budú učiť už podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.



Najdôležitejšou zmenou, ktorú kurikulárna reforma prináša, má byť podľa Bútoru zmena cieľov vzdelávania. "Od toho, aby deti vedeli odpovedať na dopredu pripravené otázky z testu, sa potrebujeme posunúť do toho, že deti naučíme samostatne myslieť, konať a rozhodovať. Musíme učiť na oveľa menšiu šírku a oveľa väčšiu hĺbku," priblížil minister. Ako dodal, deti by sa v školách namiesto učenia vedomostí, ktoré si vedia rýchlo vyhľadať, mali učiť to, ako riešiť zložitejšie problémy.



Kurikulárna reforma sa od aktuálneho školského roka zavádza na 39 základných školách. Podľa Bútoru sú však na Slovensku desiatky až stovky škôl, ktoré už dnes učia podobne, ako to určuje nový štátny vzdelávací program. "Dôležité pri týchto 39 školách je, že sú to školy, kde sa to bude priebežne vyhodnocovať a na nich sa budú robiť odporúčania na ďalšie roky, keď sa to má aj formálne rozširovať do ďalších škôl," vysvetlil minister školstva.



Škola u Filipa sa podľa slov jej riaditeľky Evy Lašovej už niekoľko rokov venuje rozvoju životných zručností či slovnému hodnoteniu žiakov. "Reformu si na našej škole budujeme už trochu dlhšie. Máme teda vnútornú povinnosť a chcenie podeliť sa s našimi skúsenosťami aj s ostatnými školami," uviedla pre TASR Lašová s tým, že dôležité pri zavádzaní zmien vo vyučovaní je nevynechať reflexiu. Ako dodala, v Škole u Filipa v pondelok privítali 22 prvákov, kurikulárnu reformu sa však rozhodli zaviesť aj pre druhý a tretí ročník.