Bútora: Školské vzdelávacie programy stredných škôl sa zmenia

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva vydalo v tomto roku dodatky k štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) a nové ŠVP. To vyžaduje aktualizáciu školských vzdelávacích programov stredných škôl (SŠ). Pre TASR to uviedol minister školstva Daniel Bútora.



Novým opatrením je napríklad umožnenie absolvovania komisionálnej skúšky pre dokončenie základnej školy aj pri štúdiu dvojročných odborov na stredných odborných školách, priblížil minister.



Pre konzervatóriá sa podľa jeho slov schválil nový ŠVP, ktorým sa upravil obsah výučby. "Schválené boli dodatky k ŠVP pre odbory vzdelávania, ktoré boli úspešne pilotne overené v rámci experimentálneho overovania," zdôraznil Bútora.



Ako uviedol, od septembra nadobudne tiež platnosť 32 nových normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre odbory vzdelávania. Zameriavajú sa na moderné vybavenie učebných priestorov pre 21. storočie. "Základom vybavenia už nie sú napríklad ručné frézy a sústruhy, ale moderné trenažéry a softvéry, a klasické tabule a meotary sú postupne nahrádzané interaktívnymi tabuľami," priblížil minister.



Bútora dodal, že zriaďovatelia SŠ a školských zariadení boli informovaní o nových ŠVP, dodatkoch k ŠVP či normatívoch, aby mohli tieto zmeny úspešne zaviesť do praxe.