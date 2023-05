Bútora: V PVV chceme riešiť, aby sa ľudia uchádzali o prácu v školstve

Bratislava 31. mája (TASR) - Zabezpečiť, aby sa šikovní ľudia uchádzali o prácu v školstve a nevyhýbali sa jej, je jednou z vecí, ktorým sa chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR venovať v programovom vyhlásení vlády (PVV). Potvrdil to v stredu po rokovaní vlády šéf rezortu školstva Daniel Bútora.



"Pre nás ako krajinu je to výzva takmer civilizačná," povedal Bútora. Podľa jeho slov to bude naformulované smerom pre budúcu vládu. "Pretože veľké kroky z tejto krátkej letnej vlády nemôžeme čakať, ale nejaké odporúčania určite," dodal.



Ďalšie body, ktoré budú súčasťou PVV v oblasti školstva, Bútora nateraz nekonkretizoval.