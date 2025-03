D. Krajcer stiahol svoju kandidatúru na člena rady STVR

Bratislava 25. marca (TASR) - Kandidát na člena Rady STVR Daniel Krajcer sa rozhodol stiahnuť svojou kandidatúru. Oznámil to vo vyhlásení pre médiá. "Moja kandidatúra sa totiž paradoxne stala súčasťou politického súboja o post predsedu NR SR," zdôvodnil svoj krok.



Poďakoval sa za podporu strane Hlas-SD, zároveň sa vyjadril aj ku kritike, ktorú mu adresovali niektorí poslanci. "Musím povedať, že ju skôr vnímam ako kompliment. Títo páni totiž pre verejnoprávnosť na Slovensku nikdy nič neurobili," uviedol Krajcer.



Deklaroval tiež, že si stojí za rozhodnutím iniciovať vznik RTVS. "Od roku 2011 až doteraz zabezpečilo pôsobenie tejto inštitúcie verejnoprávne vysielanie na Slovensku. Dúfam, že nielen dočasne," dodal Krajcer.



Exminister kultúry a bývalý moderátor sa o členstvo v Rade STVR uchádzal ako kandidát - odborník na televízne vysielanie. Podľa medializovaných informácií bolo práve jeho meno bodom sporu medzi koaličnými stranami SNS a Hlas-SD.



Svoju kandidatúru stiahol v pondelok (24. 3.) aj ďalší kandidát za televíznu oblasť - Igor Adamec. List, v ktorom oznámil, že sa o voľbu neuchádza, zverejnili na webe NR SR.



Poslanci majú voliť členov rady STVR v stredu (26. 3.) popoludní. Zvoliť majú päť nových členov Rady STVR, a to za oblasť televízneho vysielania, oblasť rozhlasového vysielania, oblasť ekonómie, oblasť práva a za oblasť informačných technológií.



Nové kreovanie rady súvisí so zákonom, ktorým sa od 1. júla 2024 dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja i členov orgánu dohľadu. Zatiaľ sú známe mená štyroch členov, ktorých na základe výberového konania menovala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).