Slovenskí záchranári mali poslednú októbrovú nedeľu plné ruky práce

Dolný Lieskov 27. októbra (TASR) – Leteckí záchranári z Trenčína leteli v nedeľu popoludní k obci Dolný Lieskov (okres Považská Bystrica), kde sa pri dopravnej nehode čelne zrazili dve osobné autá. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková. Doplnila, že po prílete si leteckí záchranári prevzali do starostlivosti zranenú 43-ročnú ženu, ktorá si na okolnosti nehody nepamätala.



"Utrpela poranenie hlavy, hrudníka a sťažovala sa aj na bolesti chrbtice. Záchranári jej doplnili potrebnú liečbu, preložili ju na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave letecky previezli na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Ostatní zranení ostali v starostlivosti pozemných záchranárov," dodala Hopjaková.



Uviaznutým poľským turistkám pomohli i leteckí záchranári



Dve turistky poľskej národnosti uviazli v nedeľu popoludní v neschodnom teréne pod Svinkami vo Vysokých Tatrách. Evakuovali ich leteckí záchranári. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.



Horskí záchranári prijali prostredníctvom poľských kolegov z TOPRu žiadosť o pomoc pre dve horolezkyne poľskej národnosti. Ako HZS zverejnila, počas zostupu z hrebeňa Sviniek netrafili správnu zostupovú trasu smerom do Čiernej Javorovej doliny.







Na pomoc im prišla posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vzala na palubu vrtuľníka dvoch horských záchranárov. "Po lokalizácii miesta uviaznutia z vrtuľníka boli obe horolezkyne záchranármi HZS za pomoci navijaku postupne evakuované z exponovaného terénu, a spolu so záchranármi vysadené pri Zelenom plese," uviedla k akcii HZS s tým, že obe ženy, ktoré boli bez zranení, pokračovali samostatne.



Pod Malým Kriváňom potrebovala pomoc 31-ročná turistka



Horskí záchranári pomáhali v nedeľu v Malej Fatre 31-ročnej českej turistke, ktorá pod Malým Kriváňom v smere do sedla Priehyb začala pociťovať tŕpnutie končatín, sťažené dýchanie a bolesti brucha. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Záchranári požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá z heliportu vo Vrátnej vzala na palubu horského záchranára. "Pri pacientke vysadili záchranára HZS, ktorý ju pripravil na letecký transport. Po evakuácii z terénu v trojrohej sedačke a medzipristátí pacientku naložili na palubu a posádka vrtuľníka sa vrátila na heliport. Lekár po jej vyšetrení skonštatoval, že pacientkin stav si nevyžaduje hospitalizáciu a na jej žiadosť ju odovzdali do starostlivosti blízkej osoby," uviedla HZS.