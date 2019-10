D. Lindtner končí ako predseda okresného súdu, potvrdil G. Gál

Bratislava 21. októbra (TASR) – Predseda súdu Bratislava III David Lindtner končí vo svojej funkcii. V pondelok pred pracovným stretnutím predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) s predstaviteľmi generálnej prokuratúry, Súdnej rady a polície to uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).



Gál poznamenal, že Lindtner sám uvažoval spôsobom, že donesie abdikačný list. "Ja som to prijal, pretože veci, ktoré sa udali, nie sú akceptovateľné. On je veľmi dobrý odborník, ale situáciu nezvládol a zlyhal," povedal Gál. Ako doplnil, sudca musí skúmať vhodnosť svojho správania aj na verejnosti, musí dbať o svoju odbornosť a zabezpečovať domnienku, že je nezávislý.



Lindtnera na odstúpenie z funkcie predsedu súdu vyzvala aj štvorica sudcov Okresného súdu Bratislava III.