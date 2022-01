VIDEO: Lipšic chce doriešiť personálny podstav na ÚŠP

Bratislava 1. januára (TASR) – Jednou z hlavných úloh špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica bude v roku 2022 doriešiť personálny podstav na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Lipšic to uviedol v rozhovore pre TASR s tým, že nedávne angažovanie pätice asistentov prokurátorov považuje za významnú pomoc.



"Je vypísané výberové konanie na ďalších šesť miest prokurátorov. Stále sme v pomerne veľkom podstave. Jednou z mojich hlavných úloh je tento podstav vyriešiť," povedal Lipšic. V minulom roku pribudlo na ÚŠP šesť nových prokurátorov, najmä z krajských prokuratúr.



"Z ÚŠP odišlo v minulo roku deväť prokurátorov. Jedným z dôvodov bol vznik Európskej prokuratúry, ale aj to, že niektorí kolegovia odišli do dôchodku," podotkol s tým, že prokurátori ÚŠP čelia výraznému nárastu agendy, najmä čo sa týka náročnosti a komplexnosti prípadov.







Na ÚŠP začala pôsobiť aj pätica asistentov prokurátorov. Lipšic zdôrazňuje ich prínos. "Naštudujú si spis, pripravia koncept rozhodnutia, koncept obžaloby. Najmä v rozsiahlych veciach, kde je spisový materiál enormne veľký, kde sú stovky zväzkov, je veľmi dôležité mať kvalifikovaného právnika, ktorý vám vie urobiť rešerš spisu a vyhodnotiť dôkaznú situáciu."



Hovorí o komplikovanom procese výberu uchádzačov na ÚŠP. "Komplikovaný je už aj pre to, že každý musí prejsť bezpečnostnou previerkou na stupeň utajenia prísne tajné," podotkol Lipšic.



Momentálne pôsobí na ÚŠP 28 prokurátorov.