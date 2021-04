Lipšic: Jeden deň v týždni chcem stráviť v pojednávacej miestnosti

Bratislava 6. apríla (TASR) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by chcel jeden deň v týždni stráviť v pojednávacej miestnosti. Považuje to za prvú líniu každého prokurátora. Lipšic to uviedol na sociálnej sieti.



Lipšic svoje stanovisko uverejnil po tom, ako ho v utorok kritizovala opozičná strana Smer-SD. Poukázal na to, že k jeho pozícii patrí aj veľká miera zdržanlivosti pri komunikácii, a preto sa ju na sociálnych sieťach rozhodol obmedziť.



"V každom prípade som rád, že sa mi zatiaľ darí napĺňať jedno z mojich predsavzatí – zostať v kontakte so živým právom, zúčastňovať sa na výsluchoch či súdnych pojednávaniach," skonštatoval Lipšic s tým, že minulý týždeň pojednával jednu z vecí zločineckej skupiny Sátorovcov na Špecializovanom trestnom súde a následne väzbu obvinených z prípravy úkladnej vraždy exstarostu obce Marianka.



Šéf Smeru-SD Robert Fico v utorok namietal Lipšicovu zaujatosť vzhľadom na jeho politickú, ale aj právnickú minulosť. Okrem toho, že ho považuje za politického nominanta expremiéra Igora Matoviča (OĽANO), poukázal na jeho vystupovanie vo viacerých závažných kauzách ako Očistec, Plevel a podobne. Pripomenul, že Lipšic v nich zastupoval viaceré osoby. Dodal, že ak by nemal byť aktívny vo veciach, kde hrozí jeho zaujatosť, všetko by padlo na jeho podriadeného Petra Kysela. Za najlepšie riešenie preto Fico považuje Lipšicov odchod. Lipšicovu pozíciu označil Fico za neudržateľnú.