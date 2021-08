Lipšic: Lenka W. v kauze Mýtnik III sa priznala

Bratislava 5. augusta (TASR) – Bývalá šéfka Finančnej správy Lenka W., obvinená v rámci stredajšej akcie Mýtnik III, sa priznala k skutku. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie to potvrdil špeciálny prokurátor SR Daniel Lipšic.



„Môžem potvrdiť, že Lenka W. sa k skutku priznala," uviedol Lipšic. Zároveň zdôraznil, že sa stále realizujú úkony trestného konania. To, či bude prokurátor žiadať u niekoho z ôsmich obvinených väzobné stíhanie v korupčnej kauze Mýtnik III, ešte nie je známe.



Obvinenú Lenku W. vo štvrtok prepustili z z cely policajného zaistenia. Potvrdil to jej obhajca Vladimír Mitro.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil v rámci stredajšej akcie Mýtnik III dovedna osem osôb z korupčnej trestnej činnosti. Ide o výlučne korupčnú trestnú činnosť, ktorá má základ v štyroch rôznych skutkoch. Dvom osobám bolo vznesené obvinenie pre trestný čin podplácania a ďalším šiestim osobám bolo vznesené obvinenie pre trestný čin prijímania úplatku. V rámci akcie, ktorú vykonali príslušníci NAKA za súčinnosti sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly Finančného riaditeľstva SR, boli zadržané celkovo štyri osoby. Pobyt jednej obvinenej osoby aktuálne nie je známy.



Medzi obvinenými sú podnikateľ Miroslav V. a bývalý štátny tajomník Radko K. Obvinený je aj bývalý šéf FS František I. Toho obvinili a väzobne stíhali už počas prvej tohtoročnej akcie Mýtnik I. V piatok (30. 7.) ho prepustili z väzby na slobodu.



Korupčná kauza Mýtnik, v ktorej NAKA zasahovala do stredy už dvakrát, sa týka utajovaných zmlúv na FS SR za niekoľko desiatok miliónov eur.