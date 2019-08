D. Lipšic: Marianovi K. nebolo zrušené vznesenie obvinenia

Advokát dodal, že všetky úkony v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú platné a Marian K. je z objednávky vraždy novinára obvinený.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Marianovi K. nebolo zrušené uznesenie o vznesení obvinenia vo veci vraždy Jána Kuciaka. Generálny prokurátor len napravil procesnú chybu cez mimoriadny opravný prostriedok, ozrejmil pre TASR Daniel Lipšic, obhajca rodiny Kuciakovcov.



„Obhajoba podala žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa, o ktorej mal rozhodnúť prokurátor predtým, ako rozhodol o zamietnutí sťažnosti voči vzneseniu obvinenia,“ uviedol Lipšic. Dodal, že všetky úkony v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú platné a Marian K. je z objednávky vraždy novinára obvinený.



Špeciálna prokuratúra tak bude nanovo rozhodovať o sťažnosti Mariana K. voči obvineniu v prípade vraždy. Obvinenie môže potvrdiť, alebo sťažnosti vyhovieť a zrušiť ho, priblížil pre TASR docent trestného práva a vysokoškolský pedagóg Peter Kováč. Na to, že je podnikateľ naďalej obvinený, to podľa jeho slov vplyv nemá.



„Na priebeh vyšetrovania, jeho rýchlosť a platnosť vykonaných dôkazov to nemá absolútne žiaden vplyv, pretože uznesenie o vznesení obvinenia je vykonateľné pred platnosťou," dodal Lipšic.



Podľa neho by v priebehu budúceho týždňa mal Úrad špeciálnej prokuratúry o priebehu vyšetrovania vraždy informovať „a stále je plán, že by malo byť vyšetrovanie v krátkej dobe ukončené“.



Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zrušil rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý zamietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. voči obvineniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. TASR o tom informoval jeho obhajca Marek Para. Marian K. je tiež obvinený v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.