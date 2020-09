D. Lipšic: Nebudem kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora

Bratislava 25. septembra (TASR) - Advokát Daniel Lipšic nebude kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora. Pôsobiť chce skôr v právnej praxi. Uviedol to v piatok na sociálnej sieti.



"Slovensku želám odhodlaného a rozhodného generálneho prokurátora," doplnil. Vzísť by mal podľa Lipšica z najtransparentnejšej súťaže v histórii.



Poslanci Národnej rady SR majú voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Návrhy na kandidátov možno podávať do 9. októbra do 16.00 h.