D. Lipšic potvrdil kandidatúru na post špeciálneho prokurátora

Bratislava 16. decembra (TASR) - Advokát a exminister spravodlivosti a vnútra Daniel Lipšic bude kandidovať na post špeciálneho prokurátora. Potvrdil to pre TASR, upozornil na to Denník N. Šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) majú poslanci Národnej rady (NR) SR voliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. januára 2021. Nominácie sa môžu podávať do 8. januára. Eviduje ich parlamentný ústavnoprávny výbor. Jeho šéf Milan Vetrák (OĽANO) pre TASR uviedol, že zatiaľ im neprišla žiadna nominácia.



Lipšicova kandidatúra nie je prekvapením a je to legitímny krok, reagovala na informáciu ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). "Myslím si, že doktor Lipšic vie ukázať veľmi veľa svojich kvalít ako potenciálny budúci špeciálny prokurátor," povedala novinárom po rokovaní vlády. Verí, že sa do voľby prihlási ešte veľa ďalších kandidátov.



Lipšic informoval o svojej kandidatúre aj na sociálnej sieti. Hovorí o jedinečnej šanci "vyčistiť Augiášov chliev v našom štáte". "Teraz je čas vrátiť dôveru ľudí v právny štát a jeho základné princípy. K základným princípom právneho štátu patrí rovnosť pred zákonom. Ak ktokoľvek a akokoľvek vplyvný alebo akokoľvek bohatý spácha trestný čin, musí niesť trestnú zodpovednosť. Idem do tejto voľby s nadhľadom, pokorou a slobodou," napísal.



Lipšic očakáva, že oznámením kandidatúry sa začne ťažký boj. "Tí, ktorí sa dlhé roky domnievali, že stoja nad zákonom (a viacerí z nich sú dnes väzobne stíhaní), sa len tak nevzdajú. Dlhé roky investovali milióny do mojej diskreditácie, sledovania, odpočúvania, kriminalizácie – do snahy ma akýmkoľvek spôsobom odstrániť (nielen) z verejného života," skonštatoval.







Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva parlament. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmie byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora.



Kandidáti budú musieť prejsť verejným híringom v parlamentnom ústavnoprávnom výbore. NR SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.